Ley de infancias trans causa zafarrancho en Congreso de BCS

A-AA+

LA PAZ, BCS., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Con jaloneos, empujones, gritos y pancartas se realizó en el Congreso de Baja California Sur la primera lectura del dictamen de la reforma de ley para que los menores de edad puedan cambiar su acta de nacimiento según su identidad de género, aun sin el consentimiento de sus padres o tutores.

En una acalorada sesión este jueves se procedió a la lectura del dictamen a favor de estas reformas planteadas en una iniciativa ciudadana impulsada por colectivos de la comunidad LGBTQ+, misma que defendió, en medio de la jornada de protestas, lo que denominaron "el derecho de no discriminación de las infancias trans".

Desde el arranque de la sesión hacia el mediodía se apostaron en los alrededores y en las puertas del edificio del Congreso de BCS integrantes del llamado Frente Nacional por la Familia y otros simpatizantes de colectivos "Pro Vida!, con pancartas con la leyenda "con mis hijos no te metas" y de rechazo a la denominada "Ley de Infancias Trans".

Los manifestantes se inconformaron porque en un principio se le negó el acceso a la sala de sesiones y no fue sino hasta que uno de ellos, Eduardo De la Mora, expresidente de la Coparmex, entró por la fuerza, cuando autoridades legislativas instruyeron que se les permitiera el acceso.

Los diputados, en su mayoría del bloque morenista y aliados petistas, votaron a favor de mantener el punto en el orden del día, lo que les valió un abucheo y gritos de "Hasta aquí llegó su carrera política, señores", de varios de los asistentes.

Al inicio de la lectura los gritos se hicieron más presentes, incluso los manifestantes lanzaron monedas al diputado morenista, José María Avilés Castro, quien había iniciado la lectura. La mesa directiva declaró entonces un receso que duró 20 minutos y regresaron para continuar la lectura en medio de abucheos.

La sesión concluyó esta tarde al término de la lectura y afuera del Congreso, grupos Pro Vida e integrantes de colectivos de la comunidad de la diversidad sexual declararon por separado a medios de comunicación sus posturas encontradas en contra y a favor, respectivamente.

Algunos de los manifestantes que rechazaron la iniciativa cuestionaron la celeridad de la resolución del dictamen en comisiones, pues la iniciativa ciudadana se recibió el pasado 12 de mayo.

"¿Por qué no la socializaron? ¿Por qué tan rápido? Esto es una aberración. Estos diputados están reprobados, lo único que hacen es legislar para destruir la familia, la iglesia, la libertad de culto", lanzó De la Mora, quien enérgicamente amagó a los diputados e increpó a mujeres simpatizantes de la iniciativa que también se encontraban allí.

Madres de adolescentes trans, en tanto, defendieron la iniciativa y recordaron que en marzo del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre el tema, a propósito de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Puebla, al considerar como discriminación la legislación local que establecía como requisito para una nueva acta de nacimiento el contar con 18 años cumplidos.

Los ministros, por unanimidad de once votos declararon la inconstitucionalidad de la ley y sostuvieron que "vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas menores de edad trans".

La iniciativa en BCS establece que en caso de no contar con autorización del padre o tutor, los menores serían asesorados y acompañados de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para proceder con el trámite.

Se prevé que la próxima semana se realice la segunda lectura del dictamen y posible aprobación.