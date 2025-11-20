logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Fotogalería

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Liberación de 32 detenidos tras Marcha Generación Z en Guadalajara

Adolescentes detenidos continúan en albergue sin fecha establecida para su audiencia.

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 09:32 p.m.
A
Liberación de 32 detenidos tras Marcha Generación Z en Guadalajara

GUADALAJARA, Jal., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Sólo ocho de los 40 detenidos el sábado pasado tras una de las manifestaciones de la llamada Generación Z en Guadalajara fueron vinculados a proceso, mientras que los otros 32 quedaron libres y sin cargos.

De los ocho que enfrentarán el proceso penal, solo uno, Jonás Emanuel "N", podrá hacerlo en libertad pero cumpliendo una serie de medidas cautelares dictadas por el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz.

En tanto, Adrián "N", Rogelio Alejandro "N", Felipe "N", Ricardo "N", Juan Alejandro "N", Josué Yair "N" y Héctor Gerardo "N", permanecerán en prisión preventiva; a los ocho se les acusa de daños a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Entre las personas liberadas hay jóvenes que paseaban por el centro de la ciudad o trabajan ahí y que fueron detenidos de forma arbitraria por policías estatales y municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para lograr la liberación de la mayoría de los detenidos, los abogados defensores utilizaron videos del C5 y de redes sociales para demostrar que no se encontraban donde los policías dijeron que los arrestaron en flagrancia.

Los cuatro adolescentes que fueron detenidos ese día continúan en resguardo en un albergue y aún no se establece fecha para su audiencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liberación de 32 detenidos tras Marcha Generación Z en Guadalajara
Liberación de 32 detenidos tras Marcha Generación Z en Guadalajara

Liberación de 32 detenidos tras Marcha Generación Z en Guadalajara

SLP

El Universal

Adolescentes detenidos continúan en albergue sin fecha establecida para su audiencia.

Gerardo Fernández Noroña muestra su retrato en la Antigua Sede del Senado
Gerardo Fernández Noroña muestra su retrato en la Antigua Sede del Senado

Gerardo Fernández Noroña muestra su retrato en la Antigua Sede del Senado

SLP

El Universal

La Casona de Xicoténcatl alberga una exposición de retratos políticos, incluyendo el de Gerardo Fernández Noroña, en un contexto histórico para la legislatura mexicana.

Embajada de EU alerta sobre delincuencia en destinos turísticos de México
Embajada de EU alerta sobre delincuencia en destinos turísticos de México

Embajada de EU alerta sobre delincuencia en destinos turísticos de México

SLP

El Universal

La Embajada de Estados Unidos emite alerta por seguridad en destinos turísticos mexicanos

Diputada denuncia Hackeo a Fiscalía de Guanajuato y Robo de Datos Sensibles
Diputada denuncia Hackeo a Fiscalía de Guanajuato y Robo de Datos Sensibles

Diputada denuncia Hackeo a Fiscalía de Guanajuato y Robo de Datos Sensibles

SLP

El Universal

El ciberataque a la Fiscalía de Guanajuato pone en riesgo la seguridad de la información sensible de las víctimas. La diputada exige respuestas.