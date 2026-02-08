Liberación de opositores en Venezuela: un giro político importante

CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela liberó el domingo a varios miembros prominentes de la oposición, entre ellos, uno de los aliados más cercanos de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras largos periodos de detención que muchos consideran motivadas políticamente.

Su liberación se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas. También surge después una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez asumió como mandataria interina tras la captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. Su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.

"Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente. dijo a los periodistas el exgobernador Juan Pablo Guanipa, un aliado de Machado, horas después de su liberación. "Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático".

Guanipa, quien pasó más de ocho meses en detención, fue liberado de una instalación en Caracas, la capital. Un vehículo blindado y agentes aparecieron detrás de él en el video que publicó.

Foro Penal, un grupo venezolano de derechos de los prisioneros, confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo.

Además de Juan Pablo Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros estaban entre los liberados, entre ellos, María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por agentes de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

"¡Vamos por la libertad de Venezuela!!", publicó Machado en X.

Guanipa fue detenido a finales de mayo y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto "grupo terrorista" que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

"Pensar distinto no puede ser criminalizado en Venezuela, Juan Pablo Guanipa hoy es un preso de conciencia", dijo Tomás Guanipa tras el arresto. "Porque tiene derecho a pensar como piensa, porque tiene derecho a defender sus ideas y porque tiene derecho a ser tratado bajo una Constitución que hoy no se cumple".

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de las organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos—, pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

La Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante comenzó esta semana a debatir un proyecto de ley de amnistía que podría llevar a la liberación de cientos de prisioneros. La oposición y las organizaciones no gubernamentales han reaccionado con optimismo cauteloso, así como con sugerencias y demandas de más información sobre el contenido de la propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el viernes un video en Instagram mostrándose fuera de un centro de detención en Caracas y diciendo que "todos" serían liberados a más tardar la próxima semana, una vez que se apruebe el proyecto de ley de amnistía.

Delcy Rodríguez y Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hablaron por teléfono a finales de enero. Su portavoz, Ravina Shamdasani, dijo en un comunicado que él "ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a trabajar en una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación en la que los derechos humanos deben estar en el centro" y luego "desplegó un equipo" en el país sudamericano.

Machado permanece en el exilio después de salir de Venezuela en diciembre. Tras ser detenida brevemente en enero de 2025, no se la había visto en público durante 11 meses cuando apareció en Noruega después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Guanipa dijo el domingo que Machado "ejerce un liderazgo indiscutible" y es necesaria en Venezuela junto con otros líderes políticos exiliados para avanzar en el país.