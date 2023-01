Liberan a detenido por homicidio de exgobernador de Jalisco

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., enero 7 (EL UNIVERSAL).- Debido a que la Fiscalía de Jalisco no pudo sostener las acusaciones en contra de Manuel "N" en el caso del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, el empresario fue liberado del penal de Puente Grande la noche de este viernes.

Manuel "N", también conocido como "Manu Vaquita" fue detenido en abril de 2022 al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de encubrimiento y homicidio calificado con alevosía y ventaja, por lo que el juez le dictó prisión preventiva oficiosa por un año y seis meses para el cierre de la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía del estado no tuvo elementos para continuar la investigación en su contra por homicidio y solicitó el sobreseimiento de caso, por lo que el juez liberó al empresario debido a que se le había dictado una pena de 30 días de prisión por el delito de encubrimiento y ya la había cumplido.

Además, su defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información para abrir nuevas líneas de investigación para dar con los responsables del crimen.

Aunque según el gobernador del estado, Enrique Alfaro, el crimen está resuelto, los asesinos materiales (un hombre y una mujer) no han sido arrestados y se desconoce tanto el móvil del homicidio como quién lo ordenó.