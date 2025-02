Liberan a esposa de alcalde de Villa Hidalgo, en Jalisco

El secuestro de Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco, tiene que ver con la organización y posterior cancelación de un concierto de corridos tumbados en el que estuvo involucrado el hijo del edil en la ciudad Aguascalientes, señaló el gobernador jalisciense Pablo Lemus.

Indicó que poco antes de las 6:00 horas de este lunes recibió una llamada del comandante de la V Región Militar, el General de División Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, quien le informó que la esposa del edil llegó junto con un menor de edad a pedir auxilio en un retén militar ubicado en el municipio de Calvillo y que se encontraba en buenas condiciones de salud.

"Hasta ahora la información que tenemos es que se inició este tema por la presentación de un cantante de corridos tumbados, que el hijo del presidente municipal de Villa Hidalgo, que se dedica a hacer eventos públicos, iba a ser en el palenque de Aguascalientes, y que ese concierto después fue cancelado, todos los sucesos vienen derivados primero de la organización y después de la cancelación de este concierto", afirmó Lemus.

Tras el secuestro de Montañez Saucedo corrió la versión de que un grupo delictivo intentaba presionar al presidente de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, para que destituyera al director de la policía municipal; al respecto, el gobernador de Jalisco reveló que el mando policíaco renunció.

"Lo que me comunicó el alcalde es que, derivado de todos estos hechos del concierto, lo que acabó pasando es que el propio director de Seguridad del municipio renunció, no recuerdo si fue el viernes o el sábado", dijo.

Ante la situación el mandatario estatal pidió al alcalde poder tomar parte en la decisión de quién será el siguiente encargado de la seguridad en el municipio: "le he pedido que en el nombramiento del nuevo director de seguridad pública podamos intervenir nosotros y la Secretaría de la Defensa Nacional; entiendo perfectamente la autonomía municipal que tiene Villa Hidalgo y cualquier otro municipio, pero queremos que el perfil que llegue a la comisaría de Villa Hidalgo y de todos los municipios, cumpla absolutamente con todos sus exámenes de control y confianza, que sea una persona fiable y que podamos darle una buena revisada".

Reconoció que hubo presiones contra el comisario municipal y que éstas se debieron a su buen trabajo; además señaló que no se tiene previsto intervenir la policía de Villa Hidalgo porque no se tienen reportes sobre que encubra o coopere con algún grupo delictivo.

A pesar de que al mediodía el presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, negó que la liberación de Montañez Saucedo ocurriera en esa demarcación de Aguascalientes, el gobernador Lemus indicó que la información que se recabó sobre la posible ubicación de la víctima indica que nunca salió de Aguascalientes tras ser privada de la libertad.

Respecto al menor que acompañaba a la esposa del edil, Lemus señaló que posiblemente se trata del hijo del dueño de un lote de autos que días atrás prestó un vehículo al presidente municipal, quien lo dejó estacionado en un "centro de conveniencia" en Aguascalientes.

"El hijo del dueño del lote que le prestó el automóvil (a Jaime Cruz), junto con la esposa (del alcalde) fueron a recoger este vehículo y es ahí donde son interceptados; yo espero que sea el mismo joven, que se trate de la misma persona, pero esto lo tendrá que confirmar la Fiscalía de Aguascalientes", afirmó Lemus.

Finalmente, el gobernador indicó que Jaime Cruz ya cuenta con protección por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y se le asignó una camioneta blindada.