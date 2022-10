Liberan a médico interno detenido por supuesto robo de insumos

A-AA+

Fernando Villalobos, médico interno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue detenido y llevado al Ministerio Público de Tacubaya el pasado lunes por portar "material básico" en su mochila.

Por tal motivo, compañeros internos del Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE y familiares montaron una manifestación en avenida Instituto Politécnico Nacional, para exigir que Fernando fuera liberado, pues aseguran que el material que portaba su compañero "jamás dejó el hospital" y no pertenecía al ISSSTE, sino a una empresa privada.

Argumentaron que su compañero "sólo portaba jeringas, guantes y equipo básico en su mochila", como lo hacen la mayoría de sus compañeros al ser interno.

El jefe de internos del hospital declaró que no es la primera vez que los practicantes y médicos de base reciben malos tratos por el personal de seguridad.

Gabriel Orozco, quien apoyó en la manifestación para liberar a "Fer, dio a conocer que ayer jueves por la tarde Fernando Villalobos fue puesto en libertad "para seguir su proceso fuera de la cárcel", aunque declaró que Fernando sigue "denunciado por el ISSSTE".

"El ISSSTE no lo liberó, fueron los esfuerzos de su familia", dijo Gabo en su cuenta de Twitter.

En tanto, estudiantes y médicos que apoyaron la causa piden que los futuros médicos no sean tratados como delincuentes.

Por su parte, el ISSSTE, en donde Fernando era médico interno, reiteró que "no tolerará #Issste actos de robo ni prácticas indebidas que afecten atención a derechohabiencia", en referencia al caso del joven estudiante del IPN.