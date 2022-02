Liberan a Roxana, joven oaxaqueña presa por asesinar a su violador

OAXACA, Oax., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La oaxaqueña Roxana Ruiz Santiago, presa en Estado de México luego de asesinar al hombre que la violó, quedó en libertad después de pasar nueve meses en prisión preventiva. A través de la página "Nos queremos vivas Neza" de la colectiva que ha acompañado a la joven originaria de Pinotepa Nacional desde su arresto, se dio a conocer que Roxana llevará el resto de su proceso en libertad.

"En la última audiencia llevada a cabo el día de ayer 15 de febrero en los juzgados de los penales en Neza Bordo, Estado de México, el Juez de Control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso penal fuera de prisión", señala la colectiva establecida en Nezahualcóyotl.

Y agrega que el Juez de control hizo énfasis en que el cambio en las medidas cautelares, no deja en estado de indefensión a las víctimas u ofendidos, no prejuzga los hechos, ni afecta sus derechos. "Ambas partes acudirán al juicio en igualdad de condiciones. Es en el juicio y no antes, donde se emitirá la sentencia final: si Roxana es inocente y si actuó en legítima defensa", aclaran.