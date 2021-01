Liberan a sujetos que cortaron a leopardos del monumento a Cuauhtémoc

Los tres hombres señalados por mutilar seis de los ocho leopardos que se encuentran en el monumento a Cuauhtémoc en Paseo de la Reforma, fueron liberados luego de que se determinó que su detención no ocurrió como aseguraron los policías capitalinos que los presentaron ante el ministerio público.

Esta mañana, durante la continuación de la audiencia de vinculación a proceso en la carpeta de investigación 520/2020, Jesús "P", Sergio "A" y Marco Antonio "V" fueron liberados debido a que el informe policial homologado en el que se aseguró que fueron detenidos en flagrancia mientras mutilaban el monumento, no corresponde con lo que realmente pasó.

Durante la diligencia, la defensa de los tres hombres solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente requerir a la Secretaría de Seguridad capitalina los vídeos de las cámaras de seguridad para acreditar que los policías que detuvieron a los investigados, mintieron.

El juez ordenó la entrega de los vídeos del C2 en los que se observaron horarios distintos y circunstancias diferentes en las cuales, en ningún momento se aprecia que los investigados estuvieran en el lugar donde los policías dijeron detenerlos.

Por ello, el juez concluyó que el informe policial homologado, documento que deben redactar las autoridades cuando realizan una detención, no corresponde a "circunstancias de tiempo, modo y ocasión en que ocurrió la detención".

"Existe un hecho con apariencia de delito, pero no se advierte que este haga ocurrido en las condiciones señaladas en el informe policial homologado y peor aún, ni se establece de qué manera los imputados participaron en la comisión del mismo ya que en los vídeos no se puede observar la presencia de los investigados en el lugar donde ocurrió el daño de los monumentos", señaló el juzgador.

Negó vincularlos a proceso y luego de casi una semana presos los tres hombres recuperaron su libertad.

El juez dejó a salvo el derecho de la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir investigando y dar con los responsables de los daños al monumento.

Los hombres fueron detenidos por policías capitalinos el 29 de diciembre en supuesta flagrancia y en respuesta a una denuncia anónima.

Inicialmente fueron puestos a disposición del ministerio público de la Ciudad de México pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó a la FGR una denuncia en contra de los tres sujetos por robo y daño en propiedad.

Por ello, la fiscalía local declinó competencia y la FGR, con los datos aportados por las autoridades capitalinas, judicializó la carpeta de investigación y presentó a los tres hombres ante el juez federal imputándoles los dos delitos por los que se calculan daños de más de tres millones de pesos.