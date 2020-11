Liberan a youtubers acusados de grabar a mujeres en la CDMX

Los youtubers Oscar Onofre Zurita y Carlos Alberto de la Luz Mora fueron liberados luego de que no se encontraran pruebas contundentes para mantenerlos en prisión.

Sobre ellos sólo estaba el señalamiento de una mujer identificada como Norma Andrade y durante las indagatorias, las jóvenes a las que presuntamente acosaron desistieron de la acusación, pues argumentaron que "nunca se sintieron hostigadas ni se percataron de los supuestos comentarios".

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que en apego al marco de la ley, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, los dejó en libertad.

La dependencia detalló que de acuerdo con la indagatoria, las personas detenidas habían sido señaladas de realizar videograbaciones de las partes íntimas de algunas mujeres y realizarles tocamientos, por lo que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad, sin embargo, no se acreditó su posible participación.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, sin embargo, continuará las indagatorias por los delitos referidos, así como por una querella presentada por lesiones, tras los hechos ocurridos en avenida Juárez, colonia Centro.

Cabe señalar que una persona menor de edad que se presentó ante la autoridad ministerial, acompañada de su tutor, refirió que no era su interés presentar denuncia alguna.

¿Quién está detrás de "Rata Política"?

Con una marioneta de una rata negra y preguntas incómodas, es como el youtuber Carlos Alberto de la Mora ha alimentado de videos su canal "Rata Política" en los dos años que lleva en activo.

El canal de "Rata Política" se abrió el 19 de septiembre del 2018, cuenta con apenas 200 mil suscriptores, aunque lleva hasta el momento más de 24 millones de vistas en general.

"Hacemos de la aburrida política algo cómico, amamos la sátira y la crítica", es el lema que Rata Política utiliza para presentar su canal, cuyo contenido en la mayoría de sus videos en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido político Morena.

Carlos Alberto de la Mora tiene un canal alterno que se llama "Ratita Política", en el cual cuenta con más de 2800 suscriptores; en la información de este espacio señalan que fue creado en 2012, pero sólo tiene videos desde hace dos años y básicamente replica el contenido de su primer canal.

En un video con fecha del 3 de diciembre de 2018, el youtuber se quejó de censura y acoso por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante una marcha en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y otras políticas que el entonces nuevo presidente de México, implementaría.

Tanto en "Rata Política" y "Ratita Política", también en varias ocasiones denuncia censura por parte de Youtube, al no mandar notificaciones a sus suscriptores cada que sube un video o no colocar su material en la categoría correcta en el home de la plataforma.

La noche de ayer los youtubers Rata Política y Cerdonio Fifi (Óscar Zurita), fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuando fueron acusados por nueve mujeres de acoso sexual al grabarlas de la cintura para abajo, mientras pasaban enfrente del antimonumento feminista ubicado frente al Palacio de Bellas Artes; ya arriba de la patrulla los videobloggers comenzaron una transmisión en vivo, denunciando el hecho y asegurando que fue una acusación falsa.

De inmediato en Twitter seguidores y público en general comenzaron a criticar la acción de la autoridad, argumentando que fue precisamente el grupo de feministas quienes comenzaron la trifulca, además de que de la Mora no se encontraba en ese momento grabando e intervino en el pleito porque su esposa, quien funge como camarógrafa, quedó en medio de todo y sólo intentó defenderla.

"Jefa de Gobierno de la CDMX @Claudiashein, a todas luces la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de @OHarfuch está cometiendo un error al juzgar directamente a los compañeros @RataroTio y Óscar Onofre y acusarlos de algo que no ha sido comprobado", escribió el usuario @VicenteSerrano.

"Lo que se evidencia ahora con la detención de 'Rata Política' es la parcialidad de la justicia donde los dichos de unas, se ostentan influyentes, pesan más que los dichos de otros y son difamados y hasta maltratados por las autoridades que defienden a mujeres pagadas de frena", tuiteó @auhizote.

@caninis3 escribió "no soy fan de rata política, pero no es merecedor de un ataque físico y judicial por parte de cualquier bandera política al ser incómodo con sus programas, tiene una manera muy sui generis de reportar protestas al incomodar ciertas actitudes de los protestantes".

Aunque también hubieron tuiteros que estuvieron de acuerdo con esta detención, como lo escribió la usuaria @Berehmo77:

"Sí la fiscalía recibe una denuncia tiene que darle seguimiento, así de sencillo y esto no lo ve directamente @Claudiashein ni siquiera Omar Harfuch, Rata Política va a necesitar un abogado que lo asista".