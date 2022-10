Lilly Téllez acusa a senador José Narro de querer sacarla de Comision

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, señaló al senador de Morena, José Narro Céspedes, de apurar una iniciativa para sacarla de las Comisiones del Senado a las que pertenece "y despojarme de mi salario cuando les diga corruptos, agachados, serviles, etc".

La senadora Lilly Téllez dijo en redes sociales que en el Senado se dará "tiro de gracia" al espíritu de Belisario Domínguez, por la supuesta acción de Narro.

"El senador José Narro apura iniciativa para sacarme de comisiones y despojarme de mi salario cuando les diga corruptos, agachados, serviles, etc. Es el mismo que sale en fotos con narcos y que perdió dos marinos", escribió la legisladora panista.

Por su lado, el senador de Zacatecas le respondió a la senadora panista y la acusó de mentir.

"No violamos, ni quitamos Derechos. Buscamos elevar el nivel del debate, Respetar y sobre todo garantizar Derechos. Su tuit miente como siempre, desinforma y lincha mediáticamente", escribió José Narro.

"Un Código de Ética en el Senado es pertinente y necesario", agregó.