Lilly Téllez anuncia gira rumbo a la Presidencia de 2024

Ante el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, la senadora Lilly Téllez se destapó como aspirante a la candidatura presidencial de 2024 y anunció giras por distintos puntos del país.

En conferencia de prensa, en el marco de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, que se realizó en Querétaro, la legisladora sonorense anunció que pronto empezará a viajar por el país y será el dirigente nacional quien defina la ruta a seguir para la contienda interna de su partido.

Lilly Téllez afirmó que respaldará al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, si contiende por la candidatura presidencial, pero señaló que en caso contrario, ella podría encabezar a la alianza opositora en los comicios presidenciales de 2024.

"Si Mauricio Kuri se lanza como candidato presidencial, él va a tener todo mi apoyo, y si yo me lanzo como candidata presidencial, espero también contar con el apoyo de Mauricio Kuri. Pronto empezaré a viajar y todo eso será definido por el presidente del partido, Marko Cortés, que es quien tiene el pulso electoral de México, así que pues nos estaremos viendo en el camino", adelantó Téllez.

La senadora panista aseguró que en un escenario hipotético, puede vencer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien se podría convertir en la candidata de Morena a la Presidencia de la República.

"Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum", declaró Lilly Téllez, quien está ubicada entre las principales figuras del APN rumbo al 2024.

"Los países democráticos tienen policías civiles y los países dictatoriales tienen policías militarizadas. Así lo señaló Marko Cortés en nuestra plenaria.

"Es prioridad defender a los mexicanos de la militarización que intenta morena", escribió Téllez en redes sociales, con una fotografía acompañada del dirigente panista.