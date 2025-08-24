logo pulso
Lilly Téllez defiende postura ante críticas de Morena en redes sociales

La senadora del PAN expone su posición sobre seguridad en entrevista internacional

Por El Universal

Agosto 24, 2025 06:18 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su participación en una entrevista con la conductora Rachel Campos, transmitida por el medio Fox News.

Durante la conversación, la legisladora fue cuestionada sobre "la guerra del presidente Donald Trump contra los cárteles" y respondió de manera contundente sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Téllez señaló que "es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos".

Asimismo, aseguró que los principales opositores a esta colaboración "son los "narcopolíticos, la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su grupo".

La declaración generó una respuesta inmediata de Morena. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, emitió un comunicado en el que acusó a la senadora de "traición a la patria".

En el documento, Alcalde afirmó: "Señora Lilly Téllez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria".

Además, advirtió que tanto los oficialistas como los opositores "son juzgados por el pueblo y serán juzgados por la Historia".

Ante ello, la también periodista respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, compartiendo el comunicado de Morena y haciendo un señalamiento directo sobre las prioridades del gobierno federal.

"Por el bien de Morena, eran primero los cárteles. Esa es la prioridad de la presidenta de México", escribió.

Además, en un segundo mensaje, la legisladora destacó su trayectoria en la denuncia de la corrupción y los riesgos que ha enfrentado por su postura crítica hacia varios actores políticos. Recordó que sobrevivió a un atentado a balazos y, a pesar de ello, ha continuado con su trabajo en defensa de la justicia en México.

"Se equivoca @Claudiashein. No me intimida. Digo la verdad, en defensa de los mexicanos", añadió.

