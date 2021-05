Lilly Téllez exige a Morena entregar al agresor de la actriz Laisha Wilkins

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — ??Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

Luego de que la actriz mexicana Laisha Wilkins denunciara una agresión por parte de personas que colocaban propaganda de Morena en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, la senadora Lilly Téllez exigió al partido que entregue al presunto agresor.

La conductora Laisha Wilkins compartió en sus redes sociales dos clips en donde evidencia ser víctima de golpes luego de increpar a un hombre y una mujer, quienes pegaban afiches de la candidata Dolores Padierna sobre los de su adversaria Sandra Cuevas, de la coalición del PRI, PAN y PRD.

"¿Ustedes son de Morena? ¿De Dolores Padierna? Supongo, ¿No? Oigan, no hagan eso, eso es delito. Aquí los estoy grabando", se escucha en el primer video antes de que Wilkins sea agredida.

En su publicación de Twitter, Lilly Téllez envió su apoyo a la actriz y pidió a las autoridades entregar a la persona que golpeó a Wilkins.

La candidata por Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que se disculpa con la actriz.

"Te ofrezco una disculpa, precisamente ayer estaba defendiendo y presentando mis propuestas para evitar que este tipo de situaciones sigan siendo impunes, estuve revisando con mi equipo de campaña y al parecer ese personaje que tu muestras, efectivamente no nos representa, ni trabaja con nosotros. Colaboraremos contigo para dar con el responsable y te brindaremos todo el apoyo en caso de que decidas presentar formal denuncia. Quedo a tus órdenes", escribió.

También, la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, respondió a la publicación de la senadora donde esclareció que la persona no es brigadista del partido.

"Nuestra candidata en la alcaldía ya respondió con mucha claridad. No es brigadista de Morena y todo el respaldo con la denuncia", escribió.