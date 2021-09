Lilly Téllez firma carta de Vox pero niega alianza

Casi día y medio después de haber participado en el encuentro entre senadores del PAN y el presidente de Vox, Santiago Abascal, la legisladora de esa bancada, Lilly Tellez, rechazó tener alguna alianza con el partido ultraderechista de España.

Sobre el encuentro que generó polémica dentro y fuera de Acción Nacional debido a las raíces extremistas del partido español, la experiodista manifestó que firmó la "Carta de Madrid" pues ésta es un contrapeso al Foro de Sao Paulo, el cual, según la corriente derechista, intenta desestabilizar las democracias de América Latina.

Tellez aclaró, como lo hizo el mismo jueves su coordinador parlamentario, Julen Rementería, la firma de dicho documento se dio bajo un carácter personal y no como grupo.

Además, como una forma de marcar distancia, aclaró que defiende la libertad y la democracia. ?"Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia", escribió. ? El desmarque de la dirigencia del PAN tras encuentro con líder de Vox

La dirigencia nacional del PAN, a cargo del secretario General en funciones de presidente, Héctor Larios, marcó distancia y aseguró que la reunión que sostuvieron los legisladores con el dirigente del partido español Vox, Santiago Abascal, fue a título personal y en uso de su libertad.?En un posicionamiento oficial, Acción Nacional lamentó las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer de este evento, pues no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifiesta la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, entre otros.

"Lamentamos las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este evento en donde no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, la defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia", define el comunicado panista.