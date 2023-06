Lilly Téllez no participará en contienda

CIUDAD DE MÉXICO.- Al argumentar que no hay condiciones de equidad ni certeza en la legalidad del proceso, la senadora Lilly Téllez decidió dar un paso al costado y no participar en la competencia por la candidatura presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, 24 horas después de que declaró que no se bajaría de la contienda.

En un video publicado en redes sociales, la legisladora panista expresó que el método acordado “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos sino a los que movilizan ciudadanos, no genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos; no existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante.

Lamentó que, a una semana del inicio del proceso, no exista árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados, además de que aseguró que el método planteado no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. “Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo”, sostuvo.

“Por congruencia y sentido, no me inscribiré en contienda.