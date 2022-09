"Limitar prisión preventiva es protección para jefes de bandas", dice AMLO

A-AA+

l criticar la no vinculación a proceso penal federal contra el líder del Cártel Independiente de Colima, José Bernabé, "La Vaca", quien cuenta con dos órdenes de captura del fuero común, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el juez de la causa, que "por cualquier pretexto, excusa" decidió liberarlo.

A partir de este caso, el mandatario se lanzó contra el Consejo de la Judicatura Federal al que cuestionó: "Qué hace".

En ese sentido, López Obrador se preguntó cuándo ha habido una conferencia de prensa de la Judicatura, que se encarga de que los jueces actúen con rectitud. "Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones oficiosas y que los jueces puedan decidir, pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco".

Al cuestionar que diversas voces mencionan que en México hay un abuso de la prisión preventiva justificada y quienes más la padecen son los pobres porque no tiene una defensa adecuada, el mandatario respondió:

"Porque el Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura".

Y añadió: "Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel, qué es un poder incorruptible, es el castillo de la pureza y yo estimo mucho al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro pero no coincido con él en este tema".

Dijo que la limitación a la prisión preventiva oficiosa, que proponen los ministros Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña en proyectos de sentencia, es "promovida por los potentados, los influyentes para que no haya detenciones si los jueces consideran que se deje en libertad a la gente, aún con evidencias, con pruebas se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco".