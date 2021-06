Limitarán venta de bebidas alcohólicas por elecciones en Sonora

La venta de bebidas alcohólicas en el estado de Sonora se suspenderá el próximo domingo 6 de junio, con motivo de la realización de la jornada electoral federal y estatal que se llevará a cabo, informó Christian Romo Doumerc, encargado de despacho de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas.

Dicha disposición, dijo, no aplicará para el sector restaurantero, giro que podrá vender bebidas alcohólicas para su consumo en el lugar, acompañado de alimentos.

Explicó que la circular emitida por el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, limita la venta, consumo y distribución de bebidas con contenido alcohólico en el estado a partir de las 00:01 horas del día 6 de junio de 2021 y hasta las 23:59 horas de ese mismo día.

Lo anterior con excepción de los giros que cuenten con una licencia de alcoholes de restaurante, restaurante rural, así como restaurante-bar, hotel, motel, hotel rural y motel rural, estos últimos únicamente en el área de restaurante acompañados de alimentos y con un consumo moderado, quienes operarán específicamente en un horario de 8:00 a 24:00 horas.

Romo Doumerc indicó que la medida comprende a los 6 mil 465 permisionarios que cuentan con una licencia de alcoholes a excepción de los antes ya mencionados. La dependencia estatal implementará un operativo para verificar que no se viole esta disposición.

Los establecimientos que no cumplan con estas medidas se harán acreedores a una sanción de acuerdo a la ley, apuntó el funcionario.