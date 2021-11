Limón se queja de recursos que le tocaron; "todo es transparente", responde Sheinbaum

En el evento del Gabinete de Seguridad en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, la Alcaldesa de la demarcación, Lía Limón García, y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, discutieron con respecto al presupuesto asignado a la localidad para el último trimestre de 2021.

En conferencia de prensa, la Gobernante por el Partido Acción Nacional (PAN) indicó que el presupuesto que se ha solicitado al Gobierno capitalino se destina a los ciudadanos, no a los funcionarios de la Alcaldía, por tratarse de un Gobierno de primer contacto con los habitantes de la demarcación.

"Hay austeridad. Además, ¿cómo no va a haber austeridad, si me dejaron 31 millones de pesos para un trimestre? Ojalá y esa austeridad la hubiera entendido el Gobierno anterior en Álvaro Obregón, entonces me hubiera dejado lo que correspondía a un trimestre, que era un 25 por ciento del presupuesto, y no el 1.05 por ciento", reclamó la panista.

Asimismo, resaltó los gastos que hizo la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en la compra de un mueble de lujo y una escalera eléctrica. "Eso sí fue un Gobierno que no fue nada austero", opinó.

"Yo no estoy de acuerdo con que a nosotros se nos califique de ser poco austeros por pedir recursos para las y los vecinos de Álvaro Obregón, en beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón", dijo Limón García, a la vez que se dijo dispuesta a dialogar con Sheinbaum Pardo y el Gobierno capitalino para hacer una revisión del dinero solicitado.

En respuesta, la Jefa capitalina le recordó a la Alcaldesa que en los años de 2018 y 2019 se incrementaron los recursos a todas las alcaldías de la Ciudad de México.

"Segundo, a diferencia de antes donde era a través de ´moches´ donde se obtenían el incremento en los recursos, ahora la fórmula es totalmente transparente, y tiene que ver con población, con marginación de la población, con la población que llega a las Alcaldías, con áreas verdes, con suelo de conservación", explicó Sheinbaum Pardo.