Línea 2 del Metro, entre ruido y polvo

Ciudad de México.- Una polvareda eterna, el ruido incesante de marros que golpean cinceles y el revestimiento de pisos y escalones retirados que los redujo a pasos con peligrosas grietas, se convirtieron en la rutina tortuosa de los usuarios del Metro, quienes sufren los embates de los trabajos que se realizan a marchas forzadas en estaciones de la Línea 2.

A 20 días de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, las labores que el personal de construcción hace para la modernización de las instalaciones en ocasiones entorpecen el paso de los usuarios que, cubriéndose nariz y boca para evitar que el polvo entre a sus vías respiratorias, tienen que sortear botes, mezcla de cemento, trafitambos, diversas herramientas y otros tantos residuos de construcción y demolición que yacen en los pasillos.

"Resulta muy afectada porque hay mucho polvo, contamina mucho a la gente, creo que esto debió haberse hecho muchísimo antes", señaló Ana Galván.

Escenario plagado del escándalo de taladros y esmeriles; polvo en el suelo y en el aire; charcos y bultos de cemento es constante en el tramo de Hidalgo a Chabacano, en el que los trabajos se llevan a cabo las 24 horas con miras a que la remodelación quede lista el 31 de mayo; aunque estos no sólo merman el tránsito de los usuarios, pues algunos comerciantes también resultan afectados.

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