Lineamientos sobre cubrebocas y otras medidas implementadas por la SEP para el regreso a clases

El regreso a clases presenciales será el próximo 30 de agosto 2021 para aproximadamente el 90% de las escuelas públicas de México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas Ciclo Escolar 2021-2022, un documento que fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la misma SEP.

Dentro de esa guía y recomendaciones, se señala que los maestros y personal administrativo debe utilizar cubrebocas al interior de las escuelas todo el tiempo.

"Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel, deberán utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble, y hasta salir del mismo, deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta", dice el documento.

Estas personas pueden no utilizar el cubrebocas en el regreso a clases

La medida del uso de cubrebocas no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura.

Sin embargo, el resto de los alumnos deben utilizar el cubrebocas todo el tiempo al interior de las escuelas.

Recomendaciones generales sobre el uso de cubrebocas en el regreso a clases

La SEP recomienda que:

* Los alumnos deben llevar un cubrebocas de repuesto, para cambiarlo durante la jornada escolar.

* Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben contar con cubreboca de reserva para quienes se presenten sin este aditamento en la escuela.

*Las medidas de protección, como el uso del cubreboca, deben ser seguidos no sólo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el transporte que se utilice.

Cubrebocas no permitidos por la SEP en el regreso a clases

* El cubreboca con válvulas de respiración o ventilación no está permitido, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas.

* Tampoco se debe utilizar mascarilla N95 ya que su uso está reservado para el personal de salud.

¿Mi hijo puede llevar careta en la escuela para el regreso a clases 2021?

No se debe sustituir el cubreboca por careta, protectores faciales o lentes protectores ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Estos aditamentos deberán ser complementarios al uso de cubrebocas.