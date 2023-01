Listo, memorial del Colegio Rébsamen

A-AA+

El memorial por las personas fallecidas en el Colegio Enrique Rébsamen está listo: los nombres o iniciales de cada una de las 26 víctimas, entre ellas 19 menores de edad, están inscritos en color dorado en las estelas que se iluminarán por las noches en la Alameda del Sur; sin embargo, este no ha sido entregado por las autoridades capitalinas y para las víctimas directas la justicia apenas está en 30%.

Para Mónica, madre de una de las menores fallecidas durante el colapso de la escuela en el terremoto de 2017, este memorial también muestra a los capitalinos que en el Colegio Rébsamen hubo mucha corrupción.

En un recorrido, Mónica muestra a EL UNIVERSAL los detalles del primer memorial en la Ciudad, un espacio en el que buscan que convivan familias y al mismo tiempo, embellezca una parte de la Alameda del Sur, que fungía como estacionamiento, para colocar ferias y tirar basura.

Todos los familiares esperan a que el Gobierno de la Ciudad les facilite las condiciones para el evento. El primero de ellos, que sea la inauguración en la Alameda Sur, a un costado del memorial, que ahí mismo se haga la disculpa pública, y lo segundo, que no se haga en el Salón Zarco o en el Patio Virreinal del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde las autoridades hacen sus eventos.

"Se ha avanzado en el tema de la recomendación, pero no, te puedo decir que de 100% vamos en un 30%, porque faltan dos sentencias de los DRO que están pendientes. La otra es esto, que ya está terminado, pero no se ha entregado, le falta el evento de disculpa pública con las condiciones que nosotros estamos buscando. Que estén las tres cabezas de las instituciones, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la titular de la SEP, y la titular de la alcaldía Tlalpan.

"Nosotros sabemos que esos tres no estaban en 2017, pero como están representando a la institución, deben estar", asegura.

Mónica hace un recuento de los hechos hasta llegar a la construcción del memorial, al que, a pesar de estar acordonado con cinta amarilla, las personas comienzan a acercarse, leen las placas en donde se señala qué fue lo que pasó ese 2017, y la corrupción que hubo para poder edificar pisos de departamento en una escuela.

El pasto se ve alto, pues son las propias familias de las víctimas las que piden a la alcaldía Coyoacán que se pode, pues aún no se ha podido abrir al público.



Recuerdo

La obra principal del memorial consiste en un anillo elevado de 2.60 metros sobre el nivel del terreno, el cual es catalogado como el "núcleo" del proyecto.

Dicho "recinto" está rodeado por dos filas de magnolias y vegetación baja alrededor de un estanque con agua, en donde están las 26 estelas.

Mónica cuenta a este diario que uno de los objetivos que buscan alcanzar cuando las autoridades entreguen formalmente el memorial es que las personas vean que hay muchas escuelas en donde no se cumplen con los protocolos, como ocurrió con el Rébsamen.

"Lo que pasó con la escuela es como la cereza del pastel, y lo que nosotros queremos además de que la gente entienda que la corrupción tiene consecuencias fatales, es que hay muchas escuelas que están en riesgo, tanto porque no están en regla sus papeles o porque sus documentos son apócrifos o casas adaptadas como escuelas, cosa que está prohibido por el reglamento de la SEP".

El mantenimiento del memorial por el Colegio Rébsamen estará a cargo de la alcaldía Coyoacán, detalla Mónica, como si fuera un parque más en la demarcación, pero considera, y de acuerdo con lo que han tratado todos los padres, ellos mismos deberán estar supervisando que no se descuide.

Mónica remata al ver la obra concluida: "Lo diré de manera muy personal. Esta zona de Coapa sufrió mucho durante el sismo, fue el colegio y muchos edificios, se cayeron cosas por Galerías Coapa, hubo mucha gente muerta, entonces, la verdad es que creo que más que un memorial por [sólo] el Colegio Rébsamen, es un memorial para todos los fallecidos de Coapa".