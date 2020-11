Llama a cuidar la democracia, de cara al proceso electoral de 2021

De cara a las elecciones intermedias de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los actores a ayudar a establecer en definitiva un verdadero sistema político democrático.

"Que democracia si arraigue, se convierta en costumbre en hábito, que todos cuidemos la democracia y que no regresemos a las etapas de predominio del fraude, de la compra del voto, del relleno de las urnas de la falsificación de las actas, que eso se quede atrás.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que todos tenemos que ayudar a ser guardianes para que se respete el voto de los ciudadanos y que las elecciones sean limpias y libres.

"Y denunciar fraudes y ahora ya la constitución el fraude es delito grave, el que comete un fraude va a la cárcel sin derecho a fianza".

El presidente López Obrador aseguró que en materia democrática su administración no va a permitir retrocesos, por lo que todos tenemos que seguir impulsando que haya una auténtica democracia, nada de simulación, porque en el discurso se hablaba de democracia, pero no había, solo fraudes.

"Fraude en el 88, en el 94, en el 2000, 2006 y 2012, y ya, se acabó, una de las traiciones de la democracia más lamentable, es que después de muchos años y del esfuerzo de los ciudadanos se consigue sacar de Los Pinos al PRI, llega Fox y en el primer gobierno, al final, ya hay de nuevo un fraude, tarda seis años, el que llegó con la bandera del cambio democrático propicia el fraude y lo peor de todo lo confiesa, dice: claro que cargue los datos ni modo que yo iba a permitir que un peligro para México llegara a la Presidencia, pues lo dice, es lamentable".