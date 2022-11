Llama "Alito" Moreno a PAN y PRD a dejar fortalecer alianza opositora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Tras insistir en que el PRI no avalará ninguna reforma que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, hizo un llamado al PAN y al PRD a dejar atrás las diferencias y fortalecer la coalición Va por México para trabajar por el país y en la defensa de esas instituciones.

En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio de W Radio, rechazó de manera categórica que su partido tenga un acuerdo con el gobierno federal para respaldar la iniciativa presidencial de reforma electoral.

Puntualizó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está muy claro que "jamás vamos a aprobar ninguna reforma que dañe estructuralmente al INE, que le reste autonomía al INE, que le reste capacidad para realizar las elecciones".

Alejandro Moreno sostuvo que la propuesta priista "ha sido categórica: la iniciativa que se turnó por parte del Ejecutivo a la Cámara, pues obviamente era un rotundo no. Y lo que se ha establecido en Cámara de Diputados, donde están todos los partidos políticos en la mesa, es que se construyera la posibilidad de generar consensos hacia una modificación en reformas electorales, que permitan autonomía, transparencia, competitividad, equidad y modernización".

El líder nacional del tricolor señaló que no tiene nada que esconder y anticipó que el PRI está por fortalecer el modelo democrático y por el respeto a los resultados electorales.

Además, precisó que el PRI no ha presentado ninguna iniciativa en materia de reforma electoral e informó que en la Cámara de Diputados la participación de su bancada es en el grupo de trabajo de comisiones que analiza todas las propuestas que se han recibido en el Congreso sobre ese tema.

Alejandro Moreno ratificó que el tricolor no apoyará ninguna propuesta que lleve a que se debilite el INE o el TEPJF, como tampoco respaldará que se defina a los consejeros mediante el voto popular. "Al final del camino, se necesitan dos terceras partes para decidir en el tema de los consejeros y construir consensos. Todas las reformas tienen que ir con el consenso de todos los partidos políticos", afirmó.

Informó que aun cuando no se ha reunido con Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, los trabajos de la coalición Va por México de cara a los comicios del Estado de México y Coahuila continúan. Aseguró que la alianza es fuerte, ya que logró impedir la mayoría calificada de parte de Morena.

Recordó que "el PRI siempre ha cumplido con el compromiso y los acuerdos que hemos presentado" y que las reformas constitucionales que no se iban a aprobar eran la eléctrica, la Guardia Nacional y la reforma electoral. "En dos de tres el PRI ha cumplido su compromiso con el pueblo de México, con la gente", puntualizó.