Llama AMLO a aclarar casos de desaparición de jóvenes en San Quintín, Baja California

SAN QUINTÍN, BC., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Al lamentar y llamar a aclarar los casos que se han registrado de desaparición de jóvenes en San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno da atención prioritaria a los jóvenes otorgándoles opciones educativas y laborables para evitar que sean empujados y enganchados por la delincuencia organizada. Al encabezar la inauguración de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez García" en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal criticó que en los sexenios pasados se despreció a los jóvenes y solo los llamaban "ninis".

Llamo a este sector a que no se vayan "por el camino equivocado" y sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales y no se dejen influenciar por el consumismo y "el lujo barato".

"Aquí ha habido casos lamentables de jóvenes desaparecidos y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia, que se consiga la paz en todo el país, en la idea, en el principio, en el criterio de que la paz es fruto de la justicia, por eso nos importa mucho atender a los jóvenes, para que no se vayan por el camino equivocado, para que no sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales y que no se dejen engañar, manipular, que no se dejen influenciar por el consumismo, por el lujo barato, el que se esté pensando nada más en lo material, en el dinero, en la ropa de marca, en el carro último modelo, todo eso que es efímero, que no tarda, que dura; más, cuando es mal habido.

"Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, pero hay que atender a los jóvenes para que no los enganchen las bandas, eso es lo más importante, no darles la espalda a los jóvenes", dijo. Acompañado por el gobernador Jaime Bonilla (Morena) y por integrantes del gabinete de bienestar, el Mandatario federal señaló que en este nuevo municipio se terminó la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional "porque es muy importante que haya paz, haya tranquilidad".

Destacó que como parte de su política de apoyar a la juventud se han construido en todo el país 145 sedes de Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García" y seguro que sectores conservadores no tienen "en su esquema mental" el que se apoye a la juventud y que la educación sea un derecho y un privilegio.

"Nuestro gobierno tiene el compromiso de apoyar a los jóvenes, que se les garantice el derecho a la educación y el derecho al trabajo, para que los jóvenes no sean discriminados, como sucedía anteriormente, que sólo les llamaban "ninis", de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. "Cuando comenzó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los fifís, los conservadores, no entendían cómo es que se le iba a entregar una beca o cómo se le iba a dar trabajo de aprendiz a un joven, no estaba en su esquema mental, como tampoco está en su esquema mental de los conservadores el que la educación sea un derecho y no un privilegio".

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno seguirá ayudando a San Quintín, por lo que se comprometió a la pavimentación de calle, instalación de semáforos, drenaje y garantizar el acceso a agua y a servicios médicos. "También nos han pedido en algunos pueblos que haya semáforos, porque hay muchos riesgos en la carretera; por otro lado, no puede haber tantos semáforos ni tantos topes, porque entonces se tardaría uno mucho en llegar, ya sea a Guerrero Negro o a Ensenada o a Tijuana, hay que tener los que realmente se requieran. Entonces, vamos a que haya esos semáforos.

"Ya ven cómo es el elefante reumático, cómo es la burocracia que para todo es trámite y lleva tiempo y hay que estar empujando el elefante, ahora me decía Jaime (Bonilla): 'Es que es carretera federal y tiene que dar la autorización la Secretaría de Comunicaciones y Transportes'. Bueno -le dije, ahora que veníamos en el camino- ´ el presidente da la autorización, tú ya pon los semáforos', Y aquí ya lo estamos dando a conocer al secretario de Comunicaciones y Transportes (Jorge Arganis), de que van a ponerse los semáforos; porque la vez pasada me pidieron los mismo, incluso una compañera triqui joven que fue atropellada, ella me lo pidió y ahora es artesana y la volví a encontrar y me dijo: '¿Qué pasó con el semáforo?' entonces sí le vamos a cumplir con su petición, con su demanda", agregó. Tras este evento, el presidente López Obrador se dirige a Ensenada, donde firmará el decreto para regularizar autos irregulares, comúnmente llamado "chocolates".