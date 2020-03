Llama AMLO a beneficiarios a pagar "tandas del bienestar"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los beneficiarios de las "tandas del bienestar" a pagar los créditos que se les otorgue, al igual que pidió a la población que está en el programa "Sembrando Vida" a que trabajen, cultiven las tierras y no pierdan el tiempo, porque, comentó "compañero, escucha, en la hamaca no se lucha".



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal criticó que hay voces que descalifican los programas sociales del gobierno federal al acusar que es "populismo" y "paternalismo", pero en cambio, señaló, cuando se apoya a empresarios se le llama fomento.

"La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no hace falta firmar papeles, nada en garantía, y hago un llamado a que se responda. Necesito que se actúe de manera responsable", dijo.

Y agregó: Es muy importante hacer un llamado a la gente que los que reciben los créditos que paguen, que no queden mal, lo mismo de Sembrando Vida, que no pierdan la oportunidad, porque este año van estar contratados más de 400 mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal para que siempre cultiven sus parcelas; entonces (llamo a) que no pierdan el tiempo, no es levantarse tarde e ir al campo una media hora, una hora y regresar a la hamaca, ahí si aplica la de "compañero, escucha, en la hamaca no se lucha".

"Hay que trabajar, aprovechar el tiempo, porque –'toco madera'- ¿qué tal que se le haga a los conservadores que regrese el régimen de corrupción? Esos programas no existirían, los borrarían, no había nada de eso, porque eso no está en la concepción de los neoliberales, ellos se dedicaron a facilitar el saqueo, a facilitar el traslado de bienes públicos a particulares".

Indicó que si acaso en las administraciones pasadas se entregaban despensas "pero con gorgojo para votos, con propósitos electoreros".