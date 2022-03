Llama INE a respetar reglas del juego

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los actores políticos a que respeten la ley, especialmente a aquellos que de manera sistemática violan las reglas del juego.

Quien viola la ley, acusó, comete fraude y, entre otros, erosiona las bases de la convivencia democrática: "La sistemática violación de las reglas que se está dando en la propaganda relativa a la revocación de mandato nos lleva a recordar que [en] la competencia electoral, quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia y, en consecuencia, no sólo hace trampa, comete fraude a las leyes y ahuyenta a las y los electores de las urnas", exclamó.

En el marco de un convenio de colaboración que firmó el INE con la Red México, Córdova Vianello dijo que la autoridad administrativa electoral no quiere que la polarización y la intolerancia se sigan extendiendo por el país.

"Ni a quienes a través de la trampa y la mentira pretenden engañar a la población y a las autoridades. Un país plural, diverso y desigual como, lamentablemente en términos de desigualdad, es el nuestro, necesita fortalecer los mecanismos de inclusión y lealtad", mencionó.

Córdova Vianello advirtió que si como nación no se le apuesta a la construcción de ciudadanía, la agudización de las diferencias, la polarización y la intolerancia imperantes se pueden convertir en violencia, como ya ha ocurrido.

"En el INE trabajamos día a día para que la democracia se haga costumbre, para que las mexicanas y mexicanos veamos a los demás, a las mayorías y minorías —quienes piensan diferente— no como enemigos o traidores, esos son los discursos que nutren toda la lógica del autoritarismo, sino como partes de un todo, como habitantes, con nuestras legítimas diferencias, de una casa común en nuestra nación, que encuentra en su pluralismo y diversidad la verdadera fuente de su riqueza", mencionó .

Convocó a los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores a que se informen sobre los pros y contras de la decisión que podrían tomar el próximo 10 de abril, en la primera consulta de revocación de mandato del titular de la Presidencia de la República.

Lorenzo Córdova Vianello destacó que México padece un importante déficit en materia de ciudadanía, lo cual se evidencia en las actitudes y prácticas de algunos contendientes y actores políticos que lo recuerdan cada que se tiene un proceso electoral o algún ejercicio de participación popular.