Llaman a prevenir influenza estacional

En lo que va de la temporada invernal, México ha reportado 474 casos positivos a influenza y nueve defunciones, en su mayoría por la cepa AH3N2, por lo que especialistas llamaron a la población a aplicarse la vacuna contra este virus y recordaron que no hay interferencia con la dosis anti-Covid.

De acuerdo con el informe publicado por la dirección de Epidemiología, hasta la semana 50, que corrió del 13 al 19 de diciembre, se han contabilizado 252 mil 619 casos sospechosos de infecciones respiratorias agudas, de los que 474 fueron confirmados por influenza.

Julissa Rodríguez, gerente médico de la vacuna de influenza de Sanofi Pasteur, enfatizó que es importante que menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con obesidad o cualquier enfermedad inmunosupresora se vacunen contra esta enfermedad, que puede provocar hospitalizaciones e incluso la muerte.

"No es cualquier enfermedad, puede ocasionar casos graves, que las personas requieran hospitalización y, en el peor de los casos, fallezcan. En México, la campaña de vacunación para influenza inició el 3 de noviembre y se prevé que se apliquen 35 millones de dosis".

Agregó que ante el hecho de que la influenza coexista con el Sars-CoV-2 es necesario que la población esté vacunada contra ambas enfermedades, "con el fin de salvaguardar nuestra salud y evitar que los contagios vayan en aumento. La vacunación es totalmente gratuita en los centros de salud o clínicas de salud del IMSS o ISSSTE", refirió.

El reporte de la SSa resaltó que las entidades federativas con más casos de influenza son Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Nuevo León y Baja California, mientras que los grupos de edad más afectados son los de 25 a 34 años.

"La mediana de edad es de 30 años. La distribución por sexo muestra predominio en mujeres, con 54%, y el índice de positividad acumulado es de 6.6%", remarcó la Ssa.

En cuanto a las defunciones por influenza, la dirección de Epidemiología detalló que han ocurrido cuatro en Baja California, tres en Quintana Roo y dos en Tabasco.

"De las defunciones notificadas, 56% corresponden al subtipo AH3N2; 33%, a Influenza A, y 11%, a Influenza B. En la temporada 2020-2021, debido a la pandemia por Sars-CoV-2, el tipo de virus predominante fue la Influenza A; en la actual temporada, el subtipo AH3N2 es el que ha predominado", puntualizó el documento de la dependencia.

A su vez, la viróloga Susana López Charretón enfatizó que las medidas de prevención contra la influenza son las mismas desde 2009, tales como el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, emplear el estornudo de etiqueta y el lavado frecuente de manos.

"El año pasado bajó muchísimo la epidemia anual de influenza y se estima que un motivo es que la gente se mantuvo alejada y con uso de cubrebocas. Pero también es importante la vacunación, existen muchos mitos de que si se aplican la vacuna contra la influenza les dará la enfermedad, pero no, lo que ocurre es que el sistema inmune está aprendiendo a defenderse".

Resaltó que la vacuna contra la influenza sirve para prevenir una enfermedad grave y que las personas requieran hospitalización. "Es fundamental recordar, enfatizar, que hay que vacunarse cada año, porque el virus varía mucho, y destacar que la vacuna protege de una enfermedad severa o de la muerte".

En tanto que Ángelo Quiroz Herbert, gerente médico de Laboratorio Silanes, puntualizó que la influenza y el Covid-19 comparten síntomas como fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza y corporal, y otros signos que no son tan comunes en la influenza, pero sí en Covid, son la pérdida del olfato y el gusto, la presencia de congestión o escurrimiento nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar.

"Ante cualquier síntoma es importante evitar la automedicación y acudir al médico, quien determinará el diagnóstico correcto a través de pruebas, como la PCR, que detecta el ADN del virus causante de la enfermedad. Además, tomará en cuenta el tiempo en el que los síntomas aparecen, puesto que en la influenza se dan de manera abrupta, sólo un día después del contagio; en cambio, con el Covid-19 la infección se presenta entre el segundo y catorceavo día posterior a la exposición, mismo periodo en el que la persona puede ser asintomática y, a su vez, contagiar", señaló.