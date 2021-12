Llegan a Palacio Nacional "Santa AMLO" y "AMLO beisbolista"

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió los regalos que le hacen llegar las personas, entre ellos "muñequitos" inspirados en él.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador exhibió que las personas le hacen llegar figuras como "AMLO Beisbolista", "Santa AMLO", así como carritos inspirados en Gas Bienestar y personalizados.

En las fotos mostradas por López Obrador también se observa una figura de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Me entregan algunos regalos", dijo al mostrar un tanque y una pipa de juguete del Gas Bienestar.

"Mucha gente del pueblo que ayuda, que aporta, que nos manda bendiciones y recomendaciones, propuestas. Están participando muchos y también los que no nos ven con buenos ojos, repito, se han portado muy bien y esto lo reitero porque estamos finalizando el año y nuestros adversarios han actuado de manera responsable, no ha pasado de calumnias, mentiras.

"A veces, y muy poco y cada vez menos, insultos, pero han sido muy respetuosos en general. Y se está llevando a cabo, y estoy muy consciente, una transformación profunda que a algunos, y no pocos, a millones molesta mucho, les molesta mucho; sin embargo actúan con prudencia, tolerancia y respeto", expresó.

"No hay odio, o si existe, es mínimo, en muy pocas personas. El pueblo está contento, la gente está, la verdad, feliz. Antes se hablaba del mal humor social, la gente estaba enojada", dijo al recordar la crisis por la pandemia de coronavirus.

López Obrador también hizo referencia a la escritora Guadalupe Loaeza, que en días pasados escribió en sus redes sociales que el Presidente era "anti extranjero", según dijo el mandatario de México.

"Ya ven que dicen que yo no quiero a santa, que soy antiextranjero que no quiero a Santa. La verdad le tengo respeto a Santa, pero le tengo mucho cariño a los Reyes Magos; o sea, porque en nuestros pueblos, en nuestros tiempos, pues era Melchor, Gaspar y Baltazar", expresó.

Que la gente no sufra y tenga felicidad, los deseos de AMLO para los mexicanos por fin de año

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus buenos deseos para los mexicanos en la "fecha tan especial" de fin de año.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador deseó que la gente no sufra y tenga felicidad.

"Yo lo que deseo es que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto, que haya mucha felicidad en todos los hogares", dijo López Obrador.

Ante la nueva variante ómicron de Covid-19 y frente a "la polémica de si nos reunimos o no", el presidente López Obrador hizo un llamado a las familias mexicanas a procurar reunirse "con cuidado" en estas fechas decembrinas.

López Obrador refirió que es muy importante reunirse con nuestros seres queridos en estas fechas.

"Que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos; es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos, por eso es una fecha tan especial esta de fin de año, fundamentalmente, porque es cuando nos reunimos", declaró.

"Hay que estar juntos. Me da mucho gusto que en estos días, desde el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, hasta ahora, está la Ciudad; están las quejas por el tráfico, está el Centro lleno, lleno, lleno.

"La gente está contenta. También son fechas en las que nos embargan las tristezas, pues hay que reunirnos con familiares, con amigos para atemperar esas tristezas, hacer a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos y si estar todos juntos", agregó.