Llegan grupo de militares expertos en rescate a Mazatlán

CULIACÁN, Sin., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Un

expertos en rescates arribaron en

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para sumarse a las labores de extracción de cuatro trabajadores de una mina localizada en el poblado de Chele, en la sindicatura de Cacalotan, en el municipio de El Rosario, que quedaron atrapados al registrarse un derrumbe.Pese a los esfuerzos de susque lograron salir entre los túneles de la mina operada por la empresa Inca Azteca Gold, por rescatarlos desde la tarde del jueves pasado, estos no han logrado su propósito ya que requieren de equipos y personal especializado en estas maniobras.La, con sede en, dio a conocer que personal delllegó vía aérea con equipo, el cual fue desplazado al municipio de Rosario para sumarse a las labores dede losque aún permanecen atrapados a causa de un derrumbe., titular dedel Estado, explicó que el reporte que se tuvo la tarde del jueves pasado es que se registró elen uno de los túneles de una mina, en donde en forma inicial se hablaba de 11 trabajadores atrapados.Señaló que lospor personal de la mina y familiares de trabajadores señalan que son solo cuatro el número de mineros que aún continúan sin ser rescatados, por lo que se espera la llegada de un grupo de expertos en