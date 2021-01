Llegan vacunas contra Covid-19 a Nuevo León; Morelos prepara vacunación

Nuevo León recibió hoy del gobierno federal cuatro mil 875 vacunas Pfizer para el personal de salud que atiende en primera línea a pacientes de Covid-19, mismas que se suman a otras mil 950 dosis que llegaron el pasado 28 de diciembre y se aplicaron al día siguiente.

Sin embargo, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, expresó que todavía hacen falta unas 13 mil vacunas, para proteger a todo el personal de los hospitales públicos y privados que está expuesto al mayor riesgo de contagio, pero en total son más de 60 mil personas que trabajan en el sector salud de León en las diversas áreas de atención.

El funcionario expresó que este es el "mejor regalo de Reyes" que podían recibir los nuevoleoneses, para proteger en total a más de seis mil 500 integrantes del sector sanitario que curan a los que se han contagiado con el virus SARS-CoV-2, que ya ha dejado en la entidad más de seis mil 700 defunciones y más de 126 mil personas infectadas.

El cargamento que fue traído vía aérea, fue trasladado al hospital Oca en el centro de Monterrey donde será almacenado en un ultracongelador para que se pueda conservar a -70 grados centígrados antes de su uso, y estará bajo resguardo militar.

A partir del jueves iniciará la vacunación de 975 personas entre médicos, enfermeras, radiólogos, y todos aquellos que están directamente en la atención o auxilio a pacientes de Covid-19, y así diariamente hasta el próximo lunes. Manuel de la O señaló que se decidió no aplicar todas las dosis un mismo día, sino hacerlo gradualmente para no dejar desatendidos a los hospitales.

La vacunación se realizará en el Hospital Militar Regional, con el apoyo del Ejército, para que haya orden y disciplina, dijo De la O, y comentó que hasta el momento en la entidad no se han dado casos de influyentismo para acceder a la inmunización cuando todavía no corresponde.

Agradeció al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell por este nuevo lote de vacunas, siendo que inicialmente fuera del Valle de México, sólo Coahuila estaba considerado para esta fase de vacunación.

Expresó que de parte del funcionario federal hay buena intención para seguir apoyando, pero el envío de más dosis depende de que haya suficiente producción por parte de las diversas farmacéuticas, para que lleguen al país y se distribuyan en todos los estados.

Morelos se prepara

Para la primera etapa de vacunación contra el Covid-19, el gobierno estatal morelense instalará dos módulos que contarán con personal de enfermería militar y civil, así como administrativos para agilizar procesos como acreditación, registro y captura de datos de cada persona inmunizada.

Además, los primeros en recibir la dosis serán los trabajadores de salud que se encuentran en la primera línea de atención en las unidades hospitalarias, y la logística estará a cargo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el personal del sector salud aportará el conocimiento técnico y la operatividad.

En la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, junto con el General Agustín Vallejo Silva, comandante de la 24/a Zona Militar, presentaron los avances de la estrategia para la próxima aplicación de la vacuna.

Se explicó que la logística estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el sector salud aportará el conocimiento técnico y la operatividad a través de las áreas de enfermería de las diferentes instituciones.

"Estamos contemplando la instalación de dos módulos de vacunación en la entidad, en los cuales participará personal de enfermería militar y civil, además de administrativos con el objetivo de agilizar procesos como acreditación, registro y captura de datos de cada persona inmunizada", expuso Cantú Cuevas.

Y precisó: "El sector salud estatal está cuidando cada detalle relacionado con los profesionales de la medicina que serán vacunados, con la finalidad de evitar percances de cualquier tipo".

Dijo que en esta primera fase requiere de toda la fuerza del gobierno de Morelos, ya que es un paso muy importante en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus.

"Es urgente que coordinemos esfuerzos para que se desarrolle satisfactoriamente y nos dé la oportunidad de continuar avanzando en esta lucha que enfrentamos desde hace casi 10 meses", aseveró.

A esta reunión acudieron autoridades de la Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), además de representantes de instituciones federales.