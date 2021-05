Llegó la hora de que la 4T construya instituciones, dice Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas y a comenzar a construir instituciones, al considerar que no pueden darse el lujo de dividirse ni de "hacerle el juego a la derecha", ya que lejos de avanzar hacia el progreso, esto puede provocar un retroceso en las libertades fundamentales de la ciudadanía.

Al presentar su libro "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral" en Puebla, pidió no confundirse ni titubear, porque el proyecto político de la izquierda no es asunto de una persona, sino que se trata de un movimiento social, de una corriente histórica única en el mundo, que ha emprendido un proceso de transformación pacífica".

"Tenemos que estar unidos, cohesionados y firmes", toda vez que en estos comicios se juega mucho: el país, la patria, "un proyecto político" de vida para las mexicanas y los mexicanos, subrayó. Reconoció que la izquierda en México se ha preparado para movilizarse y defender sus triunfos con manifestaciones, pero aseguró que ya llegó la hora de que también pueda construir instituciones: "vamos a intentar construir un mejor país, un mejor estado, un mejor municipio", pues "sí sabemos tomar la calle, pero también sabemos construir instituciones; sí sabemos protestar, pero también sabemos respetar la institución", expresó.

El coordinador parlamentario de Morena también llamó a los órganos autónomos para que se conduzcan bajo el principio de legalidad, y refrendó el anuncio de llevar a cabo una reforma política profunda, una vez que haya concluido el proceso electoral. Insistió en que los órganos autónomos se encuentran "en una franca rebeldía, alejándose del principio de legalidad", por eso, "llamamos a los órganos autónomos a conducirse bajo el principio de legalidad. Eso es todo, no queremos nada indebido, no deseamos nada ilegal".

Monreal Ávila señaló que frente a los desaciertos de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de los órganos electorales, incluso locales, y del Tribunal Electoral, es inevitable que, una vez declarada la elección como válida, se inicie un proceso de reforma profunda, para sujetar a los órganos electorales al principio de legalidad y al Estado de derecho. "Lo digo con toda responsabilidad: independientemente del resultado que se tenga vamos a ir a una reforma electoral profunda", puntualizó.