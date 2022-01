Lleva Susana Harp reclamo por candidatura en Oaxaca ante TEPJF

La senadora Susana Harp Iturribarría anunció que ante la negativa de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por "si quiera abrir y revisar el proceso sobre la no aplicación de la verdadera paridad de género con igualdad sustantiva, de la no aplicación de los criterios de alternancia ni de competitividad" en la designación de la candidatura de su partido para la gubernatura en Oaxaca, seguirá con su reclamo, ahora ante la siguiente instancia que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Tenemos materia y tenemos sustancia. La razón y la Constitución no asisten, así que les pido su confianza", señaló.

Luego de que el partido del Presidente eligió como virtual candidato a la gubernatura al también senador Salomón Jara, Harp Iturribarría presentó su impugnación al proceso, acusando una serie de irregularidades y la falta de la aplicación de criterios de competitividad e igualdad.

Ante el llamado a movilizaciones a favor de su reclamo, la aspirante al gobierno de Oaxaca aseguró que ante el riesgo que representa la pandemia de Covid-19 que ha disparado los contagios, se debe de tener "prudencia, paciencia y cuidarnos entre unos y otros".

Por ello Harp Iturribarría aseguró que seguirá en el proceso e informará a sus seguidores el apoyo recibido, pero pidió a la ciudadanía oaxaqueña no movilizarse, ante el riesgo de la pandemia.

"Tenemos la esperanza viva, mantengamos viva nuestra esperanza. Los tiempos son buenos y vamos a llegar a buen puerto", finalizó.