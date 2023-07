Llueven opiniones a Ebrard tras presentar plan de seguridad ANGEL

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL). – Luego de que Marcelo Ebrard, aspirante de Morena para liderar la coordinación de defensa de la 4T, presentó su plan de seguridad ANGEL para lograr "el México más seguro de toda la historia", han surgido diversos comentarios y críticas.

Y es que el excanciller mostró esta medida de ocho puntos denominado Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad, tras sus recorridos por el país, donde afirma que los ciudadanos se han mostrado preocupados por la inseguridad.

Dicha estrategia involucra implementar el reconocimiento facial en toda la república; identificador exacto de dónde se disparó un arma; detector de armas, personas o vehículos armados, y reconocimiento morfológico de delincuentes.

Así como rastreadores de vehículos; drones que sigan a criminales; cámaras inteligentes para la Guardia Nacional, y un ecosistema basado en inteligencia artificial que conecte todas las bases de datos.

"México va a disfrutar de su etapa más segura de su historia. Todas estas tecnologías están a disposición de hoy, y este plan lo pongo a consideración de ustedes, que viva México, el México más seguro de la historia", dijo.

Usuarios de redes reaccionan a plan ANGEL de Marcelo Ebrard. Además, la estrategia ANGEL generó reacciones diversas en redes sociales, entre ellas más de 4 mil 600 me gusta y casi mil retuits en la cuenta de Ebrard, pero también hay comentarios de quienes no comparten su visión.

Mientras que otros cibernautas se mostraron preocupados por una posible obtención y almacenamiento de datos personales, lo cual consideran riesgoso para la privacidad de la ciudadanía y acusan por un "potencial represivo".

Y unos más subrayan la importancia de atender el origen de la delincuencia, mediante la atención a factores sociales, culturales y económicos, puesto que no por usar más tecnología se lograrían mejores resultados.

Aunque otros usuarios expresaron optimismo, con comentarios como: "Una certera propuesta para recuperar el orden y la tranquilidad de nuestro querido México, las tecnologías como propulsores del México Moderno".