LO acusa de tirano a Trump

Ciudad de México.- A pesar de haber advertido que sólo volvería a la vida pública en caso de un intento de golpe de Estado o de acoso político contra la mandataria Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para condenar el actuar del mandatario estadounidense Donald Trump y calificar de secuestro la captura en Venezuela de Nicolás Maduro.

Debido a esto, el exmandatario mexicano fue tundido en redes sociales por integrantes de la oposición, principalmente de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que reprocharon a López Obrador su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, y afirmaron que no está retirado, sino con miedo y recluido.

A través de su cuenta de X, Andrés Manuel López Obrador calificó el despliegue militar ordenado por Washington como un "prepotente atentado" contra la soberanía del pueblo venezolano, y describió la detención de Maduro como un "secuestro".

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", escribió el expresidente en uno de los mensajes más duros que ha dirigido a la administración estadounidense desde que dejó el poder.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar.

El vocero del PAN, Jorge Triana, criticó que el obradorismo ahora se muestre preocupado por el derecho internacional, cuando —afirmó— durante el sexenio pasado se eliminaron órganos autónomos, se tomó el Poder Judicial, se militarizó al país, se censuró a periodistas y se reprimió la protesta social.

La senadora Lilly Téllez también arremetió contra el expresidente, a quien acusó de salir nuevamente a la escena pública por "miedo", al señalarlo como "cómplice y socio del narcoterrorista Nicolás Maduro". En redes sociales, afirmó que ambos "entregaron la soberanía a cárteles" y lanzó duras descalificaciones personales contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, siguiendo la misma tónica opositora, sostuvo que el expresidente "López Obrador no está retirado de la política, sino escondido y huyendo", y aseguró que por ello fue denunciado ante instancias internacionales.