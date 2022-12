"Lo hay que ver es quién copió a quién", dice AMLO sobre presunto plagio de la ministra Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no hay duda de que la tesis presentada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, es una copia de otra presentada un año antes, pero dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá resolver cuál es la original.



"Sí hay coincidencias, de que es una copia, de eso no hay duda, lo hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Pero que bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, y ojalá lo haga pronto, antes del día 2 (de enero)", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente señaló que la controversia que ha causado el presunto plagio de tesis de la ministra de la SCJN es porque es afín a la transformación del país.

"El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos toca elegir, y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial", declaró.

López Obrador señaló que la oposición quiere que el presidente de la Corte "sea el ministro más rico" de los 11 que la conforman. "¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente".

Añadió que existe miedo de que la ministra Yasmín Esquivel sea quien presida la SCJN porque suponen que es la candidata del gobierno que encabeza, ya que ha defendido temas que la oposición ha pedido que se declaren inconstitucionales.

"Tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y, sobre todo, los tranzas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país.

"Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loretta Ortiz, y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente", dijo.