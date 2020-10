Lo importante no es quien gane sino que elecciones sean limpias, dice AMLO sobre Hidalgo y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre los resultados electorales de Morena en los comicios de este domingo en Hidalgo y Coahuila.

En su conferencia de prensa, el Presidente señaló que lo importante no es quien gane las elecciones, sino que sean limpias y haya participación de la gente.

"En este caso, lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron y eso es lo más importante, lo más destacado, ya las autoridades electorales van a decidir quién gana y si hay inconformidades hay procedimientos para acudir a esas denuncias", dijo.

Señaló que se procurará que las elecciones sean limpias, que no haya compra de votos, acarreo ni relleno de urnas, porque el fraude electoral ya es delito grave que se castiga con cárcel.

Asimismo, indicó que él se entera de los resultados por la "información oficial" y a través de los medios de comunicación.