Lo mejor está por venir, dice Campos G.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
Lo mejor está por venir, dice Campos G.

Chihuahua, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó este domingo su Cuarto Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde aseguró que "lo mejor está por venir".

"Esto no se ha terminado, Chihuahua es de los chihuahuenses, y que se aguanten, porque a este gobierno todavía le falta lo mejor. Hoy Chihuahua tiene gobierno y tiene gobernadora para enfrentar todo lo que venga. Mi querido Chihuahua: lo mejor está por venir", expresó.

Ante un recinto lleno, la gobernadora de Chihuahua inició destacando el orden en las finanzas; señaló que el estado se destaca como una entidad confiable tras 11 años "oscuros" en manejo de recursos.

Aprovechó para criticar los riesgos de la nueva reforma judicial, donde exhibió el caso de un juez federal que liberó al dueño del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Señaló que "las naciones que perduran y prosperan no se construyen con base en la coyuntura, sino que se construyen con paciencia, y se construyen pensando en las generaciones que vienen atrás de nosotros".

