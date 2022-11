Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso: PAN

A-AA+

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que lo que este domingo demostró su partido en las calles en defensa del INE, lo va a sostener en el Congreso.

Así lo sostuvo durante la marcha en defensa del INE, en la que se le vio acompañado por el expresidente Vicente Fox, el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, los coordinadores del PAN en San Lázaro, Jorge Romero y Julen Rementaría, entre otros.

"Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso. Por supuesto que no va a pasar en el Senado, no va a pasar en Cámara de Diputados y respecto del PAN, en el PAN estamos unidos y fuertes para defender al INE, estamos con todos, estamos presentes. ¡El INE no se toca!", aseguró.