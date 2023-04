Lo que sabemos del caso Bionce Amaya, joven desaparecida en NL

A-AA+

Bionce Amaya desapareció el pasado 6 de abril en China, Nuevo León luego de haber venido a visitar a su familia durante sus vacaciones; tras la denuncia la Fiscalía General de Justicia realizó una serie de cateos en los que se encontró el cuerpo de una joven que podría tratarse de ella.

Aunque aún no se determina si se trata de la joven, su madre viajará desde Estados Unidos para realizarse la prueba de ADN para confirmar si se trata o no de su hija.

Esto es lo que sabemos del caso de Bionce Amaya, quien desapareció en circunstancias similares a Debanhi Escobar, con un grupo de amigos y en Nuevo León, de quien el pasado 8 de abril se cumplió un año de su feminicidio.

Bionce Amaya iba al cine en Montemorelos

6 de abril. De acuerdo a la entrevista que realizó la periodista Itzel Cruz Alanís a la madre, ésta le confirmó que una amiga texana se comunicó con su hija y le contó que iba al cine en Montemorelos.

Por lo que tras una revisión a la sábana de comunicaciones, las autoridades confirmaron que efectivamente esa es la última ubicación de la joven.

Bionce envió un video a su madre antes de desaparecer

"Mi hija me dijo que estaban en casa de 'El Negro', en General Bravo", relató Flor Esthela Cortez Garibay, madre de Bionce a la periodista Cruz Alanís quien reporta al noticiero de Foro TV.

En el video se puede ver a Bionce Amaya grabando un video con la cámara frontal dentro de una casa con paredes verdes y un corrido de fondo musical, en el paneo que realiza se ve a una joven. Luego pasa a la cámara trasera y graba a dos hombres.

Además, en una selfie se ve a una chica más de cabello pelirrojo y ojos claros. Una segunda foto muestra el rostro de dos hombres con gorra, uno parece un joven y el otro un hombre adulto.

Reportan desaparición de Bionce

12 abril. Aunque se perdió contactó con la joven desde el 6 de abril, las autoridades publicaron el reporte, 6 días después y se inició la búsqueda por el estado.

Luego de haber recibido la llamada de una mujer desde Mission Texas, donde informó que no sabía nada de su familiar Bionce Amaya.

Cateos y localización de un cuerpo en El Verde, General Bravo

14 de abril. Autoridades realizaron 3 cateos, uno en el municipio de China y dos en General Bravo, Nuevo León. Tras lo cual en la comunidad El Verde fue localizado el cuerpo una persona de sexo femenino.

Mujer atropellada y hallada en General Bravo podría ser Bionce Amaya

15 de abril. Durante la madrugada de este sábado autoridades realizaron la necropsia de ley al cuerpo hallado en un predio de la comunidad de El Verde, jurisdicción de General Bravo, Nuevo León.

Tras la cual se determinó que presenta signos de haber sido atropellada.

Tres personas presentadas para rendir su declaración

La Fiscalía continúa investigando y ya fueron presentados tres de los 4 implicados en el caso para que rindan su declaración, mientras que un cuarto testigo está desaparecido.

¿Quién es Bionce Amaya?

Bionce Amaya es una joven mexicana que reside en Estados Unidos y vino a pasar sus vacaciones con sus abuelos y familiares que habitan en el estado de Nuevo León.

Su madre viajará a México para realizarse una prueba de ADN y saber si el cuerpo encontrado es el de su hija.

Mujeres desaparecidas en Nuevo León

El pasado 25 de febrero se reportó la desaparición de Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años; Marina Pérez Ríos, 48; y su amiga, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años, cuando viajaban hacia un mercado de pulgas en una camioneta color verde tipo ´pick up´, Chevrolet Silverado y con placas de Texas, Estados Unidos.

Su última ubicación se registró en la colonia Centro en el municipio de China en el estado de Nuevo León.