Lo que sabemos del feminicidio de Asunción Guadalupe

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- A Asunción Guadalupe la encontraron muerta dentro de su casa en Tláhuac; aunque se indaga el caso como feminicidio, el principal sospechoso, quien estaba con el cuerpo cuando llegaron los policías, está libre.

Su pareja, Carlos Rafael, cubría su turno como policía cuando la mujer de 41 años murió. El lunes por la mañana los paramédicos recibieron el llamado del hombre que pedía ayuda para Asunción.

Carlos Rafael contó que la noche previa llamó por teléfono a la mujer, pero no respondió y al salir de trabajar, fue al domicilio que compartían en la Colonia Jaime Torres Bodet.

En la sala de la casa halló a Asunción ensangrentada, los paramédicos indicaron que presentaba un golpe en la cabeza, pero ante los policías, Carlos declaró que ella padecía diabetes y que había dejado de tomar el medicamento que le controlaba la enfermedad.

Vecinos de la Calle Pirules han visto dentro de la casa al hombre que la policía señaló como sospechoso. Temen que Carlos Rafael sea el feminicida de Asunción Guadalupe y que la policía no haga nada para detenerlo. Dicen que la pareja tenía seis meses de vivir en el lugar y que durante ese tiempo no hubo peleas entre ellos.