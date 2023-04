Lo que sabemos hasta ahora de la salud de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- El pasado domingo 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión, por lo que ante especulaciones sobre su salud, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, han dado reportes.

Al quedar como encargado de las conferencias mañaneras, el secretario de Gobernación informó este lunes que López Obrador se encontraba bajo tratamiento médico y asilado en Palacio Nacional.

"Nosotros esperamos que, en los próximos días, dos, tres días más, pueda ya estar aquí presente, en las conferencias de prensa", refirió Adán Augusto López.

"Que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle prueba de Covid y de influenza, y hacia las cuatro de la tarde el resultado arrojó positividad a Covid-19.

"No hubo ni un traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer", puntualizó el secretario de Gobernación.

En la mañanera de este martes 25 de abril, el secretario de Gobernación, aseguró que quienes señalan que el presidente López Obrador tuvo un desvanecimiento o infarto son voces que nutren la desinformación, "como dice el libro más leído en la historia de la humanidad: esos son los que tienen podrida el alma".

"No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el Presidente se está recuperando", mencionó.



El estado de salud de AMLO es bueno

El doctor Jorge Alcocer destacó hoy que el estado de salud de López Obrador "es bueno" y que en unos días más sería dado de alta.

Puntualizó que el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, "y desde luego con fiebre y cansancio".

El secretario de Salud dijo que López Obrador "ha mejorado" con paracetamol ingesta de líquidos y descanso.

"Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón, la evaluación actual de este tema es de normalidad, de hecho hasta la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no ha estado acciones con toda la población, que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial.

"Por lo tanto, también la presión arterial está controlada y en buena situación", precisó.

Agregó que el resto de sus estudios, incluyendo un examen de tórax "están normales", por lo que pronto será dado de alta,

"Lo que requiere es descanso", dijo Alcocer.