Lo que se reveló en audiencia de implicados en atentado contra Ciro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El periodista, Ciro Gómez Leyva, quién hace un mes fue víctima de un atentado cuando regresaba a su domicilio, dio a conocer que en la primer audiencia que se llevó a cabo contra los detenidos en este caso, se reveló que un sujeto apodado "El Patrón'", presuntamente pagó y habría ordenado el ataque en su contra.

En su espacio informativo de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva y la periodista Miriam Moreno comentaron que en la primera audiencia se mencionó que dicho sujeto tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"En algún momento, al parecer, hay un señor a quien apodan 'El Patrón' (...) No es que ese señor, 'El Patrón', sea el autor intelectual, sería como una especie de jefe del jefe, de la célula de ejecución".

"El Patrón" habría ordenado la ejecución de cómplice

También mencionaron que "El Patrón" habría ordenado a "El Barth" asesinar a un tercer involucrado, apodado el "Davis", persona que durante el atentado iba a bordo de una motocicleta, ya que estaba hablando demasiado con externos a su operación.

Gómez Leyva mencionó en su noticiero "Por la Mañana" que "El Barth" y "El Patrón" tienen vínculo con el CJNG, sin dar a conocer si hicieron algún trabajo o tuvieron comunicación con ellos.

En el programa explicaron que no se tiene la precisión si en realidad el Cártel tiene injerencia en el atentado, "es el inicio de la investigación".

Indagan si CJNG participó en atentado contra Ciro Gómez Leyva

Más tarde, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señaló que, en efecto, se indaga la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este atentado, tras los dichos de uno de los detenidos durante una de las audiencias.

García Harfuch adelantó que, de momento, no se descarta ni una posibilidad y que la investigación continúa, pues si bien han detenido a los autores materiales, le siguen los pasos a los autores intelectuales de entre los que destaca una persona a quien los gatilleros identifican solamente con el mote del "Patrón", supuesto integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Uno de los detenidos durante la audiencia hacen alusión o referencia a ese grupo -CJNG- sin embargo ya con la órdenes de aprehensión continuamos la investigación y así, de acuerdo con las declaraciones, podemos detener a todos los materiales y buscamos ahora a los autores intelectuales", dijo el jefe policiaco en conferencia.

De igual manera se dio a conocer que el "Barth", uno de los detenidos y quien según las investigaciones fue quien accionó el arma de fuego contra el vehículo de Ciro Gómez Leyva, presuntamente asesinó a su cómplice de esta acción, esto para no dejar "cabos sueltos", este hecho ya es investigado pues de momento no se ha logrado establecer la identidad de esta víctima, pero se cree, era el otro motociclista que se observa en las imágenes que se captaron del atentado al periodista.

¿Qué le pasó al periodista?

El 15 de diciembre de 2022 se encendieron las alarmas de periodistas, medios de comunicación y defensores de Derechos Humanos: un par de sicarios intentaron asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió el comunicador.

Los presuntos sicarios utilizaron casquillos 9 milímetros.

Ciro Gómez Leyva habló el 16 de diciembre durante su programa en Radio Fórmula del atentado que sufrió esa noche, a unos 300 metros de su casa.

"No tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas", dijo el periodista al aire.

Como ya había adelantado en sus redes sociales, Gómez Leyva aseguró: "Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta", que en total sumaron 9.