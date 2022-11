Lo que se sabe del caso Blanca Arellano, desaparecida en Perú

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La mexicana Blanca Arellano Gutiérrez viajó a Lima el 27 de julio para reunirse con Juan Pablo Villafuerte, a quien conoció en el juego virtual Fortnite. Todo iba bien hasta que el 7 de noviembre la familia de ella dejó de tener noticias suyas. Desde entonces, está desaparecida.

Esto es lo que se sabe: Tras no saber de ella, Karla Arellano, sobrina de Blanca, se comunicó con Villafuerte, quien le dijo que ella lo había dejado porque "no podía darle la vida que quería" y que había partido hacia Lima. Extrañada, ella le insistió, pues su tía tampoco contestaba el celular, a lo que él respondió que "quizá cambió el chip". Finalmente, le dijo que lo dejaran en paz, alegando que ya no tenía nada que ver con ella.

El chat de Karla Arellano con Villafuerte, que ella compartió en sus redes

Villafuerte, de 37 años, rechazó en sus redes sociales tener una relación sentimental con Blanca, pese a que hay evidencias de lo contrario. Según él, ella era una indigente a la que él ayudó y que tenía problemas mentales.

El 9 de noviembre, pescadores del puerto de Huacho, misma localidad donde vivían Blanca y Juan Pablo, encontraron la cabeza de una mujer a la que le fue borrado el rostro. Horas más tarde, encontraron un brazo con un anillo en uno de los dedos, que carecía de huellas dactilares. Un día después, al final de un canal de regadío que desemboca en el mar, en ese mismo lugar, apareció un dorso sin órganos.

La familia de Blanca pidió ayuda a las autoridades mexicanas, quienes están en contacto con sus pares peruanas para saber las novedades del caso.

El lunes 14, peritos determinaron que el anillo encontrado en los restos arrojados en la playa coincidía con uno que portaba Blanca en una foto.

Se pidió a la familia de Blanca trasladarse a Perú para hacer una prueba de ADN, dado que no podían establecer la identidad de los restos encontrados por las razones ya citadas.

La mujer que renta el cuarto a Villafuerte en Huacho, en el que vivía con Blanca, lo contradijo y señaló que, en efecto, él y ella sostenían una relación.

Un recorrido realizado por El Comercio constató que frente a la puerta 1 de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión –donde Villafuerte estudia Medicina Humana– hay un canal de regadío que baja hasta la playa con un fuerte caudal, el mismo donde se encontró el torso sin órganos de la mujer. Vecinos manifestaron que siempre tiran bolsas ahí debido al caudal. Dicho lugar también está a unas cuadras del domicilio que ocupó el estudiante de Medicina con Blanca.

Consultado sobre este tema, el doctor en criminalística Danny Humpire dijo los cortes realizados en el rostro del cráneo hallado en la playa corresponden a una persona con experiencia usando instrumentos quirúrgicos, puesto que se habría realizado con un bisturí de hoja delgada y una técnica de levantamiento de piel. Además, es un corte sin irregularidades.

Explicó que es evidente que se intentó borrar la identidad de la víctima, pero dijo que el autor cometió errores porque no retiró la prótesis dental, el anillo y las orejas, que son claves para una identificación.

En vista de que las sospechas aumentaban, el mismo lunes 14 Villafuerte fue citado a declarar en la Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri). Sin embargo, se acogió a su derecho a guardar silencio y, según testigos, en cuanto salió de allí partió hacia Lima.

El martes 15, las autoridades revisaron la vivienda de Villafuerte en Huacho. Allí encontraron una bandera mexicana, cabello y rastros de sangre al aplicar Luminol.

El Poder Judicial emitió orden de prisión preventiva contra Villafuerte, quien es investigado por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos. Sin embargo, no ha sido detenido.

El diario La República informó que dos hermanas de Blanca llegaron a Lima este jueves y se trasladaron a la Morgue Central de Lima para realizar la prueba de ADN e identificar oficialmente si la sangre encontrada en los restos humanos localizados en la playa coincide con la de ella.

A través de sus redes sociales, Karla Arellano se refirió a los medios que dan por seguro que el cuerpo es de su tía y ya hablan de la mexicana "descuartizada".

"El hecho que ya se esté afirmando la noticia sobre la situación de identificación y cosas que han sido filtradas, para nuestra familia, además de ser inmensamente doloroso, es un motivo para entorpecer las investigaciones que las autoridades han realizado de manera correcta", tuiteó.

"Ni nosotros, ni las autoridades correspondientes, hemos comunicado de manera oficial algo al respecto. Les pido respeto y prudencia", agregó.