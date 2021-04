Lo que se sabe del caso de Leonardo, el niño que murió en Xcaret

Leonardo, de 13 años de edad, vacacionaba en Quintana Roo con su familia cuando el 27 de marzo pasado visitó uno de los parques de Grupo Xcaret, donde nadaba en compañía de su padre, Miguel Ángel Luna Calvo, en el Río de Sal, uno de los atractivos acuáticos del parque Xenses.

Al estarse divirtiendo, fue succionado por un filtro de agua, cuya corriente lo arrastró y le provocó lesiones graves que lo llevaron a internarlo en una clínica privada de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

El menor de edad y su familia, originarios de Durango, celebraban que habían vencido al Covid-19.

Luego del accidente, Leonardo recibió los primeros auxilios de su padre Miguel Ángel, quien es cardiólogo, y quien lo trasladó a una clínica particular para que recibiera atención médica; sin embargo al día siguiente, 28 de marzo, el niño falleció.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, la clínica reportó el deceso del menor de edad como "muerte por sumersión", lo que se abrió una carpeta de investigación "por el delito de homicidio culposo".

El cuerpo de Leonardo fue llevado al Servicio Médico Forense a las 19:25 horas del 28 de marzo para practicarle la necropsia y determinar las causas de la muerte, pero este procedimiento se frenó "debido a que el padre solicitó la dispensa de la misma y otorgó el perdón legal".

Al respecto, el padre de Leonardo informó que fue obligado a otorgar el perdón por personal de la Fiscalía del estado, quienes lo presionaron para que realizara dicho procedimiento, con la condicionante de que si no lo hacía, no le sería entregado el cuerpo del menor de edad.

El 30 de marzo, el padre de Leonardo denunció el caso en redes sociales e indicó que la muerte de su hijo fue por una negligencia, por lo que responsabilizó a la empresa Xcaret, responsable del funcionamiento del parque Xense por lo ocurrido a su hijo.

Este jueves 1 de abril, mediante un comunicado, Grupo Xcaret expuso que el accidente se debió a un lamentable "error humano" y que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer la muerte del menor de edad, además que el atractivo fue clausurado.

Cabe destacar que existe una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo que se inició el 28 de marzo por el delito de homicidio culposo.

Miguel Ángel Luna comentó sobre el caso de su hijo que emprenderá acciones legales, a pesar de prometer a su esposa que no lo haría para prevenir que ocurra una tragedia como la que afectó a su familia y evitar que un accidente de este tipo vuelva a suceder.