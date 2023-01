Lo que sucedió con el niño Tadeo en Zacatecas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer la liberación de Anthony Tadeo "Teo" Núñez Trejo, de 6 años de edad, raptado el 20 de diciembre del 2022 en la comunidad de Chaparrosa, municipio de Villa de Cos en Zacatecas, esto es lo que sabemos.



Secuestro de Teo en Villa de Cos, Zacatecas

20 de diciembre a las 12:45 horas

Anthony Tadeo Núñez Trejo fue secuestrado por una camioneta de color azul en la comunidad de Chaparrosa, cuando estaba afuera de su casa.

En un video de seguridad se observa el vehículo de vidrios oscuros, aunque no se ve cuando suben a Teo.

Al percatarse de la desaparición del niño, sus familiares iniciaron una búsqueda a través de redes sociales.

29 de diciembre

9 días después de la desaparición del niño se activó la Alerta Amber.



Bloqueo de carreteras para exigir la localización de Teo

9 de enero a las 12:00 horas

Pobladores de Chaparrosa en Zacatecas quemaron llantas para bloquear las carreteras federales 54 y 45; para exigir a las autoridades la localización de Teo.

En 6 camiones y 30 camionetas de los familiares y amigos se trasladaron a la entrada de la capital del estado para pedir la ayuda del gobernador David Monreal.

Lo que generó un caos vial y la viralización del caso.



Investigan caso de Teo como secuestro

13 de enero

El caso pasó a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro.

EL UNIVERSAL informó, tras una entrevista con el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, que el caso dejó de ser perseguido como privación ilegal para investigarse bajo el protocolo de secuestro tras la la familia interpuso la denuncia formal.



Liberan al niño Tadeo, después de un mes de ser secuestrado en Zacatecas

27 de enero

Tras 38 días secuestrado, Fiscalía General de Zacatecas confirmó que Teo "fue liberado por sus captores y localizado en las inmediaciones de la comunidad de Las Pilas, en Morelos, Zacatecas, las diligencias que se desprendan de su localización serán agregadas a la carpeta de investigación para esclarecer cómo sucedieron los hechos".

Además, fue encontrado caminando solo en Morelos por lo que el niño fue atendido por personal médico para evaluar su estado de salud físico y psicológico.



Gobernador de Zacatecas agradece la localización del menor

David Monreal, gobernador de Zacatecas se pronunció al respectó en su cuenta Twitter:

Cómo gobernador y padre de familia me alegra que Tadeo regrese sano y salvo a casa con sus padres. El menor fue localizado en buen estado de salud", escribió.



Como gobernador y padre de familia me alegra que Tadeo regrese sano y salvo a casa con sus padres. El menor fue localizado en buen estado de salud; la @FiscaliaZac continuará las diligencias correspondientes.

Tras encontrar al menor la familia, junto a toda la comunidad de Villa de Cos, Zacatecas celebró una misa en la Parroquia de Cristo Rey para dar gracias por haber encontrado con vida a "Teo".