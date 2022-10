Lo único grave son mis enfermedades: AMLO tras hackeo a Sedena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró con el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decía que había cosas gravísimas que iban a cimbrar al gobierno, pero lo único grave son sus enfermedades.

"Ahora que 'hackearon' los archivos del Ejército y habían cosas gravísimas, lo único grave son mis enfermedades, jejeje, que no son tantas son como 10 o 15 achaques, pero estoy muy bien, pero hicieron un escándalo tremendo".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene nada que temer y garantizó el derecho de disentir, respetando a la libertad de expresión, el poder debatir, pero no perseguir a nadie.

---Señala a Claudio X Goznález y a Loret

"Habían quienes decían que lo del 'hackeo' al Ejército era una respuesta por nuestra postura al encarcelamiento injusto a Julian Assange y que íbamos a pedir que se castigara a los responsables, no, además qué comparación, dentro de las hipótesis".

Señaló que el empresario Claudio X González, y el periodista Carlos Loret de Mola tiene relación con grupos de intereses creados económicos y políticos, pero lo que no aceptamos es la calumnia.

"Lo que no aceptamos es la práctica del hampa del periodismo, de la calumnia, y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, nada más que hemos cruzado el pantano limpios".