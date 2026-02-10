logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Lobos marinos en playas de BC y BCS; ¿qué hacer en caso avistamientos

La Conanp informó sobre el protocolo para proteger lobos marinos y visitantes en playas de Baja California y Baja California Sur.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 08:40 p.m.
Lobos marinos en playas de BC y BCS; ¿qué hacer en caso avistamientos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Ante los recientes avistamientos de lobos marinos en playas de Baja California y Baja California Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer el protocolo que deben seguir visitantes y comunidades para proteger tanto a los animales como a las personas.

Protocolo y recomendaciones de la Conanp

En un comunicado la Comisión recordó que en las Reservas de la Biosfera El Vizcaíno y el Complejo Lagunar Ojo de Liebre, la presencia de estos ejemplares en la orilla suele responder a procesos naturales de descanso y termorregulación, y no necesariamente a situaciones de varamiento o lesión, por lo que pidió respetar las medidas establecidas y atender las instrucciones ante un avistamiento.

En este contexto, para garantizar el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los visitantes la Conanp difundió las siguientes medidas que recomendó seguir estrictamente:

Mantener distancia: No acercarse a menos de 20 metros ya que los lobos marinos son animales silvestres que pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten acorralados.

No alimentar: El contacto con comida humana altera su comportamiento de caza natural y puede transmitir enfermedades o causarles daños digestivos graves.

Evitar el acoso: No arrojarles agua, arena u objetos para intentar que regresen al mar pues si el animal salió es porque necesita estar fuera del agua.

Control de mascotas: Mantener a los perros con correa para evitar ataques o transmisión de enfermedades zoonóticas.

Amenazas y acciones ante lobos marinos en peligro

En caso de un avistamiento con sospecha de que el animal está herido, enredado en redes o en peligro inminente, la Comisión pidió dar aviso inmediato al personal capacitado para intervenir como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Personal del Área Natural Protegida (ANP).

Agregó que las principales amenazas al bienestar de los lobos marinos son por enfermedades, contaminación por pesticidas, factores antropogénicos, principalmente pesquerías y visitantes a loberas durante la temporada de reproducción, sobrepesca, introducción de especies exóticas, calentamiento global, cambio climático y pérdida del hábitat.

Lobos marinos en playas de BC y BCS; ¿qué hacer en caso avistamientos
Lobos marinos en playas de BC y BCS; ¿qué hacer en caso avistamientos

Lobos marinos en playas de BC y BCS; ¿qué hacer en caso avistamientos

La Conanp informó sobre el protocolo para proteger lobos marinos y visitantes en playas de Baja California y Baja California Sur.

