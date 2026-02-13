Localizan 4 cuerpos en Villanueva

Zacatecas, Zac.- La mañana de este jueves, en el municipio de Villanueva, se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos localizados en la localidad de Laguna del Carretero que, por el momento, están en calidad de no identificados.

Tras recibirse el reporte de este hecho delictivo, se desplegaron al lugar las diferentes corporaciones. Con este hallazgo, por segundo día consecutivo, Villanueva registra hechos delictivos cometidos por el crimen organizado, ya que ayer miércoles, en una zona cercana a la cabecera municipal, se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó tres muertos y dos heridos.

Se desconoce si el hallazgo de los cuatro cadáveres de este jueves esté relacionado con el enfrentamiento entre los grupos antagónicos del miércoles.

A la par, la mañana de este jueves, la población de Villanueva se alarmó, ya que pasadas las 10:00 horas en las redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban una serie de fuertes explosiones en el cerro en una zona cercana a la comunidad de Malpaso. Pasado el mediodía la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad, emitió un comunicado para aclarar que dichas explosiones se deben "a la destrucción controlada de pólvora y material explosivo, como parte de un procedimiento técnico y seguro".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí