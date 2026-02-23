Localizan a dos personas fallecidas y casas afectadas por lluvias en Perú

LIMA (AP) — Los cadáveres de un padre y su hijo fueron hallados el lunes por las autoridades de Perú en un paso estrecho de un poblado ubicado en la falda de una colina en la región Arequipa y ya suman cuatro los muertos durante el actual periodo de intensas lluvias en distintos puntos del país que también han causado daños en casas, caminos y campos agrícolas.

La policía recogió e identificó durante la jornada los cuerpos de Alex Ordoñez, de 38 años, y su hijo de 14 que estaban desaparecidos desde la víspera en medio de precipitaciones que la última semana han provocado otras dos muertes en la misma región. Las lluvias también han causado daños en 10 regiones, según las autoridades.

Padre e hijo fueron arrastrados por un alud que avanzó por una zona de Arequipa donde en las últimas décadas se han construido casas, pero invadiendo el cauce natural por el cual se han desplazado por siglos los torrentes de agua cuando hay exceso de lluvia, según los expertos. Las aguas parten de una zona a más de 4.300 metros de altitud y recorren 20 kilómetros hacia abajo hasta desembocar en el río Chili.

El gobernador de Arequipa Rohel Sánchez le dijo al diario peruano El Comercio que los pobladores y las autoridades municipales de las zonas por donde se han producido los daños tienen responsabilidad tanto por habitar como por autorizar la construcción de viviendas en una zona que constituye el drenaje de las lluvias.

Imágenes y videos mostraban cómo los torrentes de agua llevaban todo lo que encontraban a su paso, incluido vehículos y motocicletas que chocaban entre sí. Algunas personas subieron al segundo piso de sus viviendas para evitar las inundaciones causadas en las primeras plantas de sus casas.

La defensa civil indicó en su último reporte del viernes que a nivel nacional 68 personas han fallecido desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias, entre las que se incluyen descargas eléctricas o deslizamientos de lodo.

De acuerdo con datos oficiales, las lluvias han afectado a más de 10.000 personas y 5.500 casas solamente en las regiones Arequipa y Piura, que son las más perjudicadas.

Con cierta frecuencia, en los tres primeros meses del año, los medios locales reportan historias de sobrevivientes a precipitaciones violentas causadas por el fenómeno climático de El Niño Costero.

Según las autoridades, existe un calentamiento de las aguas del Pacífico y se prevé que El Niño Costero se consolide de forma leve en marzo. El calentamiento de las aguas oceánicas provoca elevadas tasas de evaporación y lluvias extremas, así como el aumento del caudal de los ríos.