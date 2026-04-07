Localizan con vida a Francisco Zapata, minero atrapado en Sinaloa
Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el rescate en la mina Santa Fe, Sinaloa.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Tras 13 días atrapado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se localizó con vida a uno de los trabajadores de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa.
Rescate coordinado entre autoridades y Ejército
De acuerdo con un comunicado, se trata de Francisco Zapata Nájera de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.
Suman 312 horas de trabajos de rescate coordinados entre autoridades locales y elementos del Ejército Mexicano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Estado de salud y seguimiento oficial
Las autoridades aún no han dado a conocer el estado de salud de Francisco.
no te pierdas estas noticias
